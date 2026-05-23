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KIA, 8회 장타 4방으로 짜릿한 뒤집기…SSG 6연패 수렁

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프로야구 KIA 타이거즈가 짜릿한 뒤집기로 SSG 랜더스를 6연패 수렁으로 밀었다.

KIA는 23일 광주 기아챔피언스필드에서 SSG와 치른 2026 신한 SOL KBO리그 홈 경기에서 2-4로 끌려가던 8회말 홈런, 연속 2루타, 3루타 등 장타 4방에 힘입어 3점을 뽑아 5-4로 역전승을 거뒀다.

기아 김호령. 연합뉴스
기아 김호령. 연합뉴스

중반까지는 SSG의 페이스였다.

2회 채현우의 좌월 투런포로 앞서간 SSG는 5회 1사 1, 3루에서 최지훈의 우선상 2루타를 더듬은 KIA 우익수 나성범의 실책 덕에 2점을 보태 4-0으로 앞섰다.

KIA는 5회 볼넷으로 출루한 박민이 2루를 훔친 뒤 SSG 포수와 중견수의 연속 송구 실책을 틈타 1점을 발로 벌었다.

7회에는 무사 1, 3루에서 3루 주자 박정우가 김호령의 땅볼 때 3루와 홈 사이에서 협살당한 사이 3루에 간 1루 주자 박재현이 SSG 내야진의 실책에 편승해 득점해 2-4로 따라붙었다.

KIA는 노경은이 등판한 8회 아데를린 로드리게스의 좌월 솔로포로 3-4로 추격하고, 나성범과 한준수의 연속 2루타로 4-4 동점을 냈다.

곧바로 김규성이 우중간을 가르는 결승 3루타를 날렸다.

조상우는 8회 구원 등판해 역대 29번째로 공 1개만 던지고 승리투수가 됐다.

패전에서 벗어난 KIA 선발 양현종은 역대 두 번째로 2천700이닝 투구를 돌파했다.

5⅓이닝 1실점(비자책점)으로 호투한 SSG 선발 김건우는 다승 단독 1위로 나갈 기회를 날렸다.

<연합>


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