李대통령, 봉하마을서 “특권 걷어내는 개혁…남북공동선언 계승”

이재명 대통령은 23일 오후 경남 김해 봉하마을에서 열린 고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 참석해 “기득권의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 강고하게 추진하겠다”고 밝혔다. 이 대통령이 현직 대통령 자격으로 노 전 대통령 추도식에 참석한 것은 이번이 처음이다.

이재명 대통령 부부, 권양숙 여사와 장남 건호 씨, 문재인 전 대통령 부부(왼쪽부터)가 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 헌화 뒤 묵념하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 추도사에서 “봉하의 봄은 매년 어김없이 찾아오지만, 이곳을 찾는 저의 마음은 해마다 조금씩 달라진다”며 “처음에는 한 사람의 시민으로 왔고, 야당 대표로 왔으며, 대통령 후보로 인사드렸다. 그리고 오늘은 우리 국민 여러분께서 임명해 주신 대통령으로 이 자리에 섰다”고 소회를 전했다. 이어 “당신께서 떠나신 후 이 땅에는 수많은 ‘노무현’들이 다시 태어났고, 저 역시 그중 한 사람”이라고 말해 좌중의 박수를 받았다.

이 대통령은 “이제 추모하는 마음을 넘어 대한민국 대통령으로서 막중한 책임과 무게를 느끼며 당신의 뜻을 이어가려 한다”며 “먹고 사는 문제로 삶을 포기하는 일 없는 세상, 사람이 사람답게 존중받는 대한민국이 노 전 대통령께서 평생에 걸쳐 만들고자 했던 모습”이라고 강조했다. 그러면서 “대통령님의 못다 이룬 꿈을 국민주권정부가 반드시 완수하겠다”고 다짐했다.

이재명 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 권양숙 여사와 이야기를 나누고 있다. 청와대사진기자단

국정 운영 방향에 대해서는 “기득권의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 강고하게 추진하겠다”며 “어디 하나 소외되는 곳 없이 전국 방방곡곡의 국민이 고르게 잘사는 균형발전 대한민국을 만들겠다”고 밝혔다. 아울러 10·4 남북공동선언을 거론하며 “분단의 선을 평화의 길로 바꾸며 선언을 이뤄내신 대통령님의 뜻을 이어받아 평화공존과 공동 성장의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 덧붙였다.

고인에 대한 추억도 전했다. 이 대통령은 “‘바보 노무현’이라는 별명이 가장 마음에 든다며 그렇게 불리길 바라셨던 분, 대통령 욕을 하며 국민들이 스트레스를 해소할 수 있다면 기꺼이 감당하겠다고 웃으시던 분”이라며 “세월이 흘렀지만 대통령님의 부재는 여전히 익숙해지지 않는다. 그러나 이 부재를 통해 오히려 당신의 존재를 더욱 선명히 느끼며, 당신으로 가득한 ‘노무현의 시대’를 우리는 살아가고 있다”고 회고했다.

이재명 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 추도사를 하고 있다. 청와대사진기자단

또한 ‘깨어있는 시민의 조직된 힘이 역사를 앞으로 나아가게 한다’, ‘민주주의는 시민의 참여와 연대로 지켜진다’는 노 전 대통령의 생전 발언을 인용하며 “남기신 그 굳건한 믿음을 국민 여러분께서 끊임없이 증명해 주고 계신다”고 말했다.

이 대통령은 “성공한 대통령의 유일한 척도는 국민의 삶이 나아지는 것임을 마음에 새기며 모든 역량을 쏟아붓겠다”며 “때로는 멈춰서고 걸려 넘어질지라도 결코 뒤로 물러서지 않고, 대통령님의 꿈이 현실이 될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠으니 늘 지켜봐달라”는 말로 추도사를 끝맺었다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일 경남 김해시 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역에 헌화하고 있다. 김해=뉴시스

이날 추도식에는 노 전 대통령의 부인 권양숙 여사와 아들 노건호 씨 등 유가족을 비롯해 노무현 정부 및 민주당 계열의 주요 인사들이 대거 집결했다. 노무현 정부에서 국무총리를 지낸 한명숙 전 총리와 이해찬 전 총리, 당시 청와대 민정수석과 비서실장을 역임한 문재인 전 대통령 등이 참석해 고인을 기렸다. 또한 노무현 정부 법무부 장관을 지낸 강금실 전 장관, 그리고 고인과 정치적 궤를 같이해온 추미애 전 장관, 정청래 의원, 조국 혁신당 대표 등 범야권 인사들이 자리를 지켰다.

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