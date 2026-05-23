中 산시성 석탄 광산 폭발로 82명 사망…9명 실종

중국 중부 산시성(山西省) 한 석탄 광산에서 발생한 가스 폭발 사고로 82명이 숨졌다.

23일 중국 관영 신화통신과 중국중앙(CC)TV 등에 따르면 전날 오후 7시 29분쯤 산시성 친위안현 한 석탄 광산에서 가스 폭발 사고가 발생했다. 사고 당시 지하 갱도에는 모두 247명이 작업 중이었다.

사고 현장. 신화통신 캡처

현지 당국은 이날 오전 6시 기준 8명이 숨지고 38명이 지하갱도에 갇혀 있으며 201명이 안전하게 구조됐다고 발표했다. 그러나 이후 구조작업이 진행되면서 사망자가 82명으로 급증했다. 9명은 여전히 실종 상태다.

신화통신은 사고 현장에서는 구조 작업이 긴박하게 진행 중이며 정확한 사상자 수는 계속 집계 중이라고 전했다.

현지 언론들은 해당 광산이 탄광 내 메탄가스 등 유해 가스 배출량이 많아 폭발 위험이 높은 ‘고가스 광산’으로 분류돼 있다고 전했다.

당국은 사고와 관련해 탄광 책임자들에 대한 신병 통제 조치를 취했다고 밝혔다.

시진핑 국가주석은 사고 발생 이후 부상자 치료에 총력을 기울이고 사고 원인을 철저히 규명해 법에 따라 엄중히 책임을 물을 것을 지시했다.

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