[속보] 李대통령 “반칙·특권 걷어내겠다”…故 노무현 17주기서 개혁 의지

고(故) 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식이 23일 경남 김해 봉하마을에서 엄수됐다. 이재명 대통령은 취임 후 처음으로 대통령 자격으로 추도식에 참석해 “반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 강고하게 추진하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령 부부, 권양숙 여사, 문재인 전 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에 입장하고 있다. 김해=연합뉴스

이 대통령은 이날 추도사에서 “대통령님의 못다 이룬 꿈, 국민주권정부가 반드시 완수하겠다”며 “기득권의 반발을 두려워하지 않고 반칙과 특권을 걷어내는 개혁을 강고하게 추진하겠다”고 말했다.

그는 노 전 대통령이 강조했던 균형발전과 한반도 평화 구상도 이어가겠다고 했다. 이 대통령은 “어디 하나 소외되는 곳 없이 전국 방방곡곡의 국민이 고르게 잘사는 균형발전 대한민국을 만들겠다”며 “분단의 선을 평화의 길로 바꾸며 10·4 남북공동선언을 이뤄내신 대통령님의 뜻을 이어받아 평화공존과 공동성장의 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 밝혔다.

정치 운영 원칙에 대해서는 “당신께서 그러하셨듯, 정치적 유불리보다 옳고 그름을 언제나 먼저 묻겠다”며 “타협보다 양심을, 계산보다 진심을 선택하겠다”고 말했다.

이어 “성공한 대통령의 유일한 척도는 국민의 삶이 나아지는 것임을 마음에 새기며 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 했다.

이 대통령은 추도사 상당 부분을 노 전 대통령에 대한 회고에 할애했다. 그는 “당신께서 떠나신 후 이 땅에는 수많은 노무현들이 다시 태어났다. 저 역시 그중 한 사람”이라며 “세월이 많이 흘렀지만 대통령님의 부재는 여전히 익숙해지지 않는다”고 말했다.

그러면서 “그러나 이 부재를 통해 오히려 당신의 존재를 더욱 선명히 느끼게 된다”며 “당신이 없는, 그러나 당신으로 가득한 ‘노무현의 시대’를 우리는 살아가고 있다”고 했다.

이 대통령은 노 전 대통령을 두고 “‘바보 노무현’이라는 별명이 가장 마음에 든다며 그렇게 불리길 바라셨던 분”이라고 회고했다. 또 “겸손한 권력이 되어 강한 나라를 만들겠다며 한껏 자신을 낮추시던 분, 대통령 욕을 하며 국민들이 스트레스를 해소할 수 있다면 기꺼이 감당하겠다고 웃으시던 분”이라고 말했다.

퇴임 뒤 봉하마을로 내려간 노 전 대통령의 모습도 언급했다. 이 대통령은 “퇴임 이후 봉하마을로 내려오신 뒤에도 ‘대통령님, 나오세요’라는 국민의 부름에 하루에도 몇 번이고 마당에 나와 대화를 나누고 노래를 부르고 함께해 주시던 분”이라고 했다.

이 대통령은 “당신께서 그토록 아끼고 사랑했던 이 나라와 국민을 반드시 지켜내겠다”며 “때로는 멈춰서고, 때로는 걸려 넘어질지라도 결코 뒤로 물러서지 않겠다”고 말했다.

이어 “우리 모두의 과거이자 미래인 대통령님의 그 꿈이 현실이 될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 추도사를 마무리했다.

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