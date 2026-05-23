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연휴 첫날 고속도로 곳곳 정체…서울→부산 최대 8시간반

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부처님오신날 포함 사흘간의 연휴가 시작된 23일 완연한 봄 날씨에 나들이를 떠나는 차량이 몰리며 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사는 이날 하루 차량 619만 대가 이동하며 사흘 연휴 기간 중 교통량이 최대일 것으로 전망했다.

고속도로가 차량으로 붐비고 있다. 연합뉴스
고속도로가 차량으로 붐비고 있다. 연합뉴스

수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 46만 대, 지방에서 수도권으로 이동하는 차량은 43만 대로 예상된다.

요금소 기준 서울에서 부산까지 이동하는 데 걸리는 시간은 최대 8시간 30분으로 추산됐다. 서울에서 광주까지는 6시간 50분, 목포는 7시간 30분, 강릉은 6시간으로 예측됐다.

지방 방향 도로는 이날 오전 6∼7시께부터, 서울 방향 도로는 오전 8∼9시께부터 교통이 혼잡해져 각각 오후 8∼9시께, 오후 9∼10시께 정체가 해소될 것으로 전망됐다.

오전 11시 기준 경부고속도로 부산 방향 북천안∼독립기념관 부근 20㎞, 옥산분기점 부근∼청주 분기점 17㎞, 영동고속도로 강릉 방향 만종분기점 부근∼원주 부근 11㎞, 중부내륙고속도로 여주 분기점∼감곡 부근 10㎞, 연풍∼문경2터널 부근 10㎞ 등 곳곳이 정체 상태다.

<연합>


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