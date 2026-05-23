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김지연 "감독이 가족 욕에 인신공격까지…" 타인으로 인해 연기 멈춰

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이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

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배우 김지연이 연기를 그만 둔 이유를 밝혔다. 유튜브 채널 &#39;KBS Entertain&#39; 영상 캡처
배우 김지연이 연기를 그만 둔 이유를 밝혔다. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

미스코리아 진 출신 배우 김지연이 감독의 폭언과 인신공격으로 인해 배우 생활을 그만두게 된 사연을 전했다. 

 

지난 22일 방송된 KBS1 ‘황신혜의 같이 삽시다’에는 김지연 출연해 배우로 활동하던 시절 겪었던 상처를 털어놓았다.

 

김지연은 “미스코리아 진이 된 후 MC를 하다가 1998년부터 드라마로 연기를 시작했다”며 “2003년 결혼과 동시에 배우 활동을 하지 않게 됐다”고 밝혔다. 

배우 생활 중 폭언을 들었던 김지연. 유튜브 채널 &#39;KBS Entertain&#39; 영상 캡처
배우 생활 중 폭언을 들었던 김지연. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

그는 배우를 직업으로 정한 이유에 대해 “배우는 역할에 따라 다양한 삶을 간접적으로 경험할 수 있지 않나. 그런 점이 너무 좋았다”며 “주연 욕심보다는 작품에 참여하는 것에 만족했다”라고 말했다.

 

하지만 배우 생활은 그에게 상처로 돌아왔다. 김지연은 “배우 활동 도중 감독님의 폭언과 인신공격성 발언이 있었다”라고 고백했다.

부당함에 상처받았던 김지연. 유튜브 채널 &#39;KBS Entertain&#39; 영상 캡처
부당함에 상처받았던 김지연. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

김지연은 “나도 이해할 만큼 내가 못 했으면 반성했을 텐데, 나한테 이유 없이 화살로 날아온 경우가 있었다”고 말했다. 이어 김지연은 다시 연기를 해보려 했지만 또 비슷한 분을 만났다고 말했다. 김지연은 “그분은 많이 심해서 나 대신 싸워준 동료들도 있었다”고 밝혔다.

 

특히 출산 후 복귀했을 당시 겪은 일은 더욱 큰 상처로 남았다. 김지연은 “아기 엄마지 않나. 그런데 가족에 대한 욕을 하더라”며 “‘아무리 감독이라도 이건 아니라고 생각했다. 이런 직장이라면 그만둬야겠다’라고 생각했다”고 말했다.

김지연이 연기를 그만둔 결정적인 계기. 유튜브 채널 &#39;KBS Entertain&#39; 영상 캡처
김지연이 연기를 그만둔 결정적인 계기. 유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

결국 김지연은 아이에게 떳떳한 엄마가 되고 싶다는 마음으로 연기 생활을 내려놓기로 결심했다고 밝혔다. 김지연은 “내가 연기를 하기 싫어서 그만둔 게 아니라 타인으로 인한 자극 때문에 멈추게 됐다는 점이 아쉽다”라고 털어놨다.

 

한편, 김지연은 2013년, 결혼 10년 만에 배우 이세창과 이혼했다. 슬하엔 딸 한 명이 있으며, 딸 역시 연기를 전공 중이라고 밝혔다.


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