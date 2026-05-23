주말 백화점·마트 어디 갈까…수박 5000원 할인부터 첫 포터리 우먼 팝업까지

주말을 앞두고 백화점과 대형마트, 온라인몰이 일제히 여름 손님 잡기에 나섰다. 백화점은 커피·패션·뷰티 팝업으로 매장 방문을 끌어올리고, 마트는 수박과 냉면, 꽃게, 계란 등 장바구니 품목을 앞세웠다.

롯데백화점 제공

소비 흐름도 유통업계의 움직임을 뒷받침한다. 23일 산업통상부의 ‘2026년 3월 주요 유통업체 매출 동향’에 따르면 3월 주요 유통업체 매출은 전년 동월보다 5.6% 늘었다. 오프라인 매출은 1.9%, 온라인 매출은 8.1% 증가했다. 업태별 매출 비중은 온라인 60.6%, 백화점 15.4%, 대형마트 8.1%였다.

날이 더워지기 전부터 여름 수요가 움직이자 유통업계는 주말 행사를 앞당겨 배치하는 분위기다.

롯데백화점 인천점은 1층에 스페셜티 커피 브랜드 ‘바샤커피’ 국내 4호점을 열었다. 서울 외 지역에 들어선 첫 정규 매장이다.

바샤커피 인천점은 커피 부티크 콘셉트로 꾸며졌다. 매장에서는 전문 커피 마스터가 상주하며 고객 취향에 맞는 제품 선택을 돕고, 원하는 추출 방식에 맞춰 원두를 즉석에서 분쇄해준다. 롯데백화점은 인천과 수도권 서부 지역 선물 수요를 겨냥해 1층 핵심 동선에 매장을 배치했다.

오픈 기념 행사도 진행된다. 오는 24일까지 10만원 이상 구매 고객에게 드립백을 선착순 증정한다.

잠실 롯데월드몰에서는 31일까지 드라마 ‘모자무싸’와 연계한 팝업스토어가 열린다. 드라마 속 공간을 구현하고 실제 촬영 소품을 배치했으며, 지식재산권(IP) 연계 전통주도 함께 선보인다.

롯데백화점 잠실점 2층에서는 28일까지 ‘프리써머 아카이브: 키네틱 창고 대개방’ 행사가 이어진다. 세터, 오아이씨, 테토 등이 참여해 여름 의류와 라이프스타일 상품을 할인 판매한다.

신세계백화점 강남점은 5층 팝업 행사장에서 ‘포터리 우먼’ 단독 팝업스토어를 선보인다. 포터리가 여성복 라인만 따로 선보이는 행사로, 백화점업계에서는 처음 진행되는 팝업이다.

대표 상품은 시어 셔츠, 레이어드 블라우스, 코튼 배럴 팬츠 등이다. 행사 기간 전 품목을 10% 할인 판매하고, 20만원·40만원·60만원 이상 구매 고객에게 각각 2만원·5만원·8만원 즉시 할인 혜택을 제공한다.

현대백화점도 주말 행사를 넓혔다. 압구정본점은 24일까지 지하 1층 와인 복합 매장 ‘와인웍스’에서 와인 페어를 연다. 와인잔 브랜드 ‘리델’ 일부 상품은 최대 20% 할인한다.

더현대 서울은 프라다 뷰티 신제품 출시 팝업을 열고 구매 금액별 사은품을 증정한다. 판교점은 ‘쿨쿨 슬립 위크’를 통해 여름 냉감 패드 등 침구류를 최대 30% 할인 판매한다.

대형마트는 먹거리 할인에 힘을 줬다. 롯데마트는 27일까지 초여름 맞이 먹거리 행사를 진행한다. 이 가운데 25일까지 진행되는 5일 특가 행사에서는 국산 수박 전 품목을 엘포인트 회원 혜택과 행사 카드 할인을 더해 5000원 저렴하게 판매한다.

한우와 여름 간편식 행사도 함께 진행된다. 롯데마트는 행사 카드 결제 시 ‘마블나인 한우 등심’을 50% 할인하고, 냉면과 아이스티 등 여름철 수요가 큰 상품을 1+1으로 판매한다.

롯데슈퍼는 27일까지 초여름 먹거리 행사를 이어간다. 초당 옥수수는 행사 카드 결제 시 개당 1490원에 선보이고, 비빔면과 냉면 등 여름 간편식 1+1 행사도 병행한다.

홈플러스는 27일까지 ‘AI 물가안정 프로젝트’를 열고 연휴 장보기 수요를 겨냥한다. ‘서해안 꽃게’는 멤버십 회원 대상 반값 수준에 판매하고, ‘미국산 백색 신선란 30구’는 5990원에 한정 수량으로 내놓는다.

나들이용 생활용품도 함께 묶었다. 초여름용 컴포트핏 샌들은 4990원에 기획했고, 패션 모자는 2개 이상 구매 시 50% 할인한다.

온라인몰도 여름 수요 선점에 나섰다. 롯데온은 24일까지 롯데 계열사 혜택을 모은 ‘엘타운(L.TOWN) 슈퍼위크’를 진행한다.

대표 상품은 7~8월 극성수기 예약이 가능한 ‘롯데호텔 제주 패키지’다. 롯데칠성, 롯데웰푸드, 롯데GRS 상품도 함께 선보인다. 매일 오전 11시에는 한정 수량 특가 상품을 공개하고, 특가 상품 구매 고객에게 엘포인트 2000점을 추가 적립해준다.

유통업계 한 관계자는 “날씨가 더워지는 시점에는 식품, 패션, 리빙 수요가 동시에 움직인다”며 “이번 주말 행사는 단순 할인보다 고객이 매장을 방문하거나 앱을 다시 열 이유를 만드는 데 초점이 맞춰져 있다”고 말했다.

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