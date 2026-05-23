주말 장보기 몰렸다…이커머스, 먹거리·뷰티기기 할인전 맞불

주말을 맞아 장보기 앱을 여는 소비자가 늘고 있다. 냉장고에 넣어둘 과일과 냉면, 여름을 앞두고 필요한 제모기와 헤어기기까지 한 번에 비교하는 식이다.

롯데온 제공

온라인 장보기와 모바일 쇼핑 수요는 이미 커졌다. 23일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 3월 온라인쇼핑동향’에 따르면 지난 3월 온라인쇼핑 거래액은 25조5770억원으로 1년 전보다 13.3% 증가했다. 이 가운데 모바일쇼핑 거래액은 19조4088억원으로, 전체 온라인쇼핑의 75.9%를 차지했다.

이커머스 업계가 주말을 맞아 초여름 시즌 할인전에 나선 배경도 여기에 있다. 소비자가 가격을 비교하고, 쿠폰을 확인하고, 타임딜 시간에 맞춰 결제하는 흐름이 더 뚜렷해졌기 때문이다.

롯데온은 오는 25일부터 27일까지 ‘뷰티테크 페스타’를 진행한다.

이번 행사는 여름철 피부·헤어 관리 수요에 맞춰 헤어·뷰티 디바이스를 중심으로 꾸려졌다. 글램팜, 유닉스, 유라이크, 라피타 등 주요 브랜드가 참여한다.

대표 상품은 글램팜 ‘글램뮤즈 터치 플랫’, JMW ‘프리피 세라믹 코팅열판’, 유닉스 ‘에어스피더 네오 하이스피드’, 글램팜 ‘글램시크 에어 터치’ 등이다.

여름철 셀프 케어 수요를 겨냥한 제모기 상품도 함께 선보인다. ‘유라이크 사파이어쿨링 제모 의료기기’, ‘라피타 글라이딩 IPL 제모 의료기기’ 등이 행사 대상에 포함됐다.

행사 기간 최대 57% 즉시 할인과 최대 15% 중복 쿠폰을 제공한다. 일부 상품 구매 고객에게는 브랜드별 사은품도 증정한다.

11번가는 24일까지 ‘금주의 잘산템’ 기획전을 열고 초여름 신선·가공식품을 할인 판매한다.

행사 상품은 계절 먹거리에 맞춰졌다. 캘리포니아산 체리, 성주 벌꿀참외, 하우스 수박 등 제철 과일을 비롯해 함흥 물냉면 밀키트, 프로즌 원팩 마라탕 등 가정간편식이 준비됐다.

열무김치와 여수 돌산갓김치 등 여름 식탁에 자주 오르는 반찬류도 포함됐다.

11번가는 행사 기간 관련 상품을 최대 15% 할인된 가격에 선보인다. 더워지는 날씨에 과일과 냉면, 간편식 수요가 함께 움직이는 점을 겨냥한 구성이다.

컬리는 25일까지 서비스 오픈 11주년을 기념한 ‘벌쓰 위크’ 기획전을 진행한다.

이번 행사에서는 1300여 개 상품을 최대 60% 할인 판매한다. ‘세일어택’과 ‘타임어택’ 등 시간대별 특가 이벤트도 운영한다.

‘11주년 시그니처’ 코너에서는 ‘Kurly’s 동물복지 백색 유정란 20구’, ‘한돈 급냉 삼겹살’, ‘니뽕내뽕 크뽕’ 등을 선착순 특가로 판매한다.

매일 오전 11시에는 ‘60분 타임딜’이 열린다. 낮 12시에는 최대 90% 할인 쿠폰을 선착순으로 지급하고, 오후 6시에는 특란, 삼겹살, 짬뽕, 떡갈비 등을 구매할 수 있는 ‘990원딜’도 진행한다.

업계가 주말 할인전에 힘을 싣는 이유는 분명하다. 초여름으로 넘어가는 시기에는 장보기 품목이 바뀐다. 과일과 냉면, 김치 같은 식품 수요가 늘고, 동시에 제모기와 헤어기기처럼 계절 관리 상품을 찾는 소비자도 많아진다.

이커머스 업계 관계자는 “최근 소비자들은 할인율만 보는 게 아니라 쿠폰 적용 시간, 배송 가능일, 사은품까지 함께 비교한다”며 “초여름 시즌에는 먹거리와 뷰티기기가 동시에 움직이기 때문에 주말 할인전 경쟁이 더 치열해질 수밖에 없다”고 말했다.

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