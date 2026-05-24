리터니티, ‘율무 스킨클린 마스크 팩’ 25일 GS홈쇼핑 론칭

사진=리터니티 제공

스킨케어 브랜드 리터니티(RETURNITY)가 오는 5월 25일(월) 오전 11시 35분, 대표 제품인 ‘율무 스킨클린 마스크 팩’을 GS홈쇼핑 채널에서 선보인다고 밝혔다.

리터니티의 대표 제품인 ‘율무 스킨클린 마스크 팩’은 100% 국내산 청주 율무 성분을 함유한 워시오프 팩으로, 피부 노폐물 제거와 모공 케어는 물론 피부결 및 요철 개선에 도움을 줄 수 있다는 것이 브랜드 측 설명이다. 사용 후 피부 표현과 사용감 측면의 특징도 갖췄다고 브랜드 측은 설명했다.

이번 방송에서는 소비자들이 여유 있게 사용할 수 있도록 200g 대용량 제품을 중심으로 한 특별 구성 세트를 선보일 예정이다. 또한 피부결 개선 및 광채 케어 등 제품의 주요 특징과 다양한 활용법도 소개할 계획이다.

리터니티 관계자는 “GS홈쇼핑 첫 론칭을 기념해 고객 만족도를 높일 수 있는 다양한 혜택과 특별 사은품을 준비했다”며 “리터니티의 대표 베스트셀러인 율무팩을 특별한 구성과 혜택으로 만나볼 수 있는 이번 방송에 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

한편 리터니티는 지난 4월 배우 박지현을 브랜드 전속 모델로 발탁하고 다양한 캠페인과 콘텐츠를 전개하며 브랜드 활동을 이어가고 있다.

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