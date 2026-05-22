롯데월드 아쿠아리움, ‘아쿠아리움 출생’ 아기 훔볼트 펭귄 첫 공개 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

22일 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움에서 생물다양성의 날을 기념해 ‘아쿠아리움 출생’ 아기 훔볼트 펭귄을 처음으로 선보이고 있다.

22일 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움에서 생물다양성의 날을 기념해 ‘아쿠아리움 출생’ 아기 훔볼트 펭귄을 처음으로 선보이고 있다.

22일 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움에서 생물다양성의 날을 기념해 ‘아쿠아리움 출생’ 아기 훔볼트 펭귄을 처음으로 선보이고 있다.

22일 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움에서 생물다양성의 날을 기념해 ‘아쿠아리움 출생’ 아기 훔볼트 펭귄을 처음으로 선보이고 있다.

22일 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움에서 생물다양성의 날을 기념해 ‘아쿠아리움 출생’ 아기 훔볼트 펭귄을 처음으로 선보이고 있다.

22일 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움에서 생물다양성의 날을 기념해 ‘아쿠아리움 출생’ 아기 훔볼트 펭귄을 관람객들에게 처음으로 선보이고 있다.

롯데월드 아쿠아리움에 새 생명이 찾아왔다. 롯데월드 아쿠아리움은 ‘생물다양성의 날’을 맞아 훔볼트 펭귄 ‘펭돌’(수컷, 14세)과 ‘펭순’(암컷, 18세) 사이에서 부화한 아기 펭귄을 22일부터 관람객들에게 공개했다.

매년 5월 22일은 유엔(United Nations)이 제정한 국제 기념일 ‘생물다양성의 날’로 생물 종 감소에 대한 경각심을 높이고 생태계 보전의 중요성을 알리기 위해 지정됐다.

올해 2월에 태어난 아기 펭귄은 부화 이후 아쿠아리스트와 수의사의 전문적인 건강관리와 세심한 보살핌 아래 성장해왔다. 안정적인 성장 단계에 접어든 뒤, 수영 적응과 사회화 훈련 등을 거쳐 처음으로 관람객들과 만났다.

롯데월드 아쿠아리움은 아쿠아리움에서 탄생한 아기 펭귄을 공개하며 생물다양성 보전의 메시지를 관람객에게 보다 생생히 전달할 계획이다.

남미 연안에 서식하는 훔볼트 펭귄은 기후 변화와 해양 환경 변화, 서식지 훼손 등 복합적인 요인으로 인해 멸종위기 종으로 분류됐다. 이러한 위기의식 속에서 롯데월드 아쿠아리움은 개체의 건강과 복지를 기반으로 한 체계적인 사육 시스템을 운영하며 종 보호 활동을 지속해오고 있다. 원서식지인 페루의 계절적 환경을 정밀히 분석해 온도·수온·광 노출 조건 등을 과학적으로 조율하고, 펭귄들이 타고난 생태적 습성을 발현할 수 있도록 서식지 구축에 힘 써온 결과 2018년 이후로 새 생명이 꾸준히 탄생하고 있다.

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