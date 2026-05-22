아이쿱자연드림, 저염·저칼륨 식품 7종 출시 앞두고 체험단 모집

아이쿱자연드림이 나트륨·칼륨 함량을 낮춘 일상 식품 라인업을 선보이기에 앞서 체험단 50명을 모집한다. 아이쿱자연드림 회원은 누구나 신청할 수 있으며, 저염·저칼륨 식단을 실천 중이거나 권고받은 소비자를 우선 선정한다. 체험단으로 선정되면 출시 이후 체험 품목 일부가 랜덤으로 발송된다.

저염·저칼륨 식이가 필요한 소비자들은 시판 가공식품 선택 폭이 좁아 끼니 구성 자체에 어려움을 겪는 경우가 많다. 아이쿱자연드림은 이러한 상황을 고려해 조리 부담을 덜면서도 일상적인 식단 구성이 가능하도록 나트륨·칼륨을 낮춘 제품 개발을 진행했다고 밝혔다.

첫 출시 라인업은 국류·빵류·간식 및 반찬류로 구성되며, ▲소고기무국 ▲사골소고기미역국 ▲발효식빵 ▲발효바게트 ▲쌀과자 ▲발효물만두 ▲맛김치 등 7종을 포함한다. 아이쿱자연드림은 이번 라인업을 시작으로 관련 제품군을 순차적으로 확대할 계획이다.

신청은 5월 24일까지이며, 선정 결과는 5월 27일 발표된다. 참여 신청은 자연드림 홈페이지 ‘식단&요리톡’ 게시판에서 가능하고, 신청 시 저염·저칼륨 식단이 필요한 이유와 향후 원하는 관련 식품 의견을 함께 작성하면 된다.

아이쿱자연드림 관계자는 “식단 제한이 필요한 분들이 선택의 폭을 넓힐 수 있도록 일상에서 자주 찾는 음식부터 제품화했다”며 “식약동원의 가치를 일상 식탁에서 이어가겠다”고 말했다.

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