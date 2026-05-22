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“막아도 꽂힌다”…시속 115㎞ 대포알 슛, 핸드볼 H리그를 뒤흔들었다

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권준영 기자 kjykjy@segye.com

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장신·단신 가리지 않은 외곽포 경쟁…반 박자 빠른 슈팅까지, H리그 화력전의 중심
하남시청 김재순(왼쪽)과 충남도청 육태경. 한국핸드볼연맹 제공
하남시청 김재순(왼쪽)과 충남도청 육태경. 한국핸드볼연맹 제공

코트를 가르는 대포알 슛이 올 시즌 핸드볼 H리그를 뜨겁게 달궜다. 화려한 윙 슛과 절묘한 회전 슛도 팬들의 시선을 사로잡았지만, 관중석에서 가장 큰 탄성을 자아낸 건 단연 외곽에서 터지는 강력한 중거리포였다. 상대 수비를 한순간에 무너뜨리는 장거리 슈팅은 현대 핸드볼의 흐름을 바꾸는 핵심 무기이기도 하다.

 

22일 한국핸드볼연맹에 따르면, 2025∼2026 핸드볼 H리그에서는 남녀부를 통틀어 강력한 외곽포를 앞세운 ‘캐논 슈터’들이 코트를 수놓았다.

 

남자부 최고의 장거리 슈터는 하남시청의 김재순이었다. 김재순은 올 시즌 108골 가운데 92골을 9m 라인 밖 중거리 슛으로 기록했다. 전체 득점의 85.1%를 외곽포로 채운 셈이다. 그는 총 194차례 중거리 슈팅을 시도해 92골을 성공시키며 47.4%라는 높은 성공률까지 기록했다.

 

194㎝의 압도적인 신장과 높은 타점을 앞세운 김재순의 점프 슛은 상대 수비와 골키퍼들에게 큰 부담이었다. 상무 피닉스에서 군 복무를 마친 뒤 하남시청으로 복귀한 그는 곧바로 팀 공격의 핵심으로 자리 잡으며 존재감을 드러냈다.

 

충남도청의 신예 육태경도 눈에 띄는 활약을 펼쳤다. 장신 선수들의 영역으로 여겨졌던 외곽 슈팅 부문에서 170㎝의 비교적 작은 체격에도 남자부 장거리포 2위에 이름을 올렸다. 육태경은 시즌 164골 가운데 61골을 중거리 슛으로 기록했고, 143차례 시도해 42.6%의 성공률을 보였다.

 

특히 저돌적인 드라이브인과 블로킹 타이밍보다 반 박자 빠른 슈팅 릴리스가 강점이었다. 상대 수비가 반응하기 전에 슛을 던지는 감각으로 신체 조건의 한계를 극복했다는 평가를 받는다.

 

인천도시공사 김진영(왼쪽)과 여자부 대구광역시청 정지인. 한국핸드볼연맹 제공
인천도시공사 김진영(왼쪽)과 여자부 대구광역시청 정지인. 한국핸드볼연맹 제공

인천도시공사의 우승을 이끈 김진영도 빼놓을 수 없는 외곽포 자원이다. 김진영은 시즌 121골 중 59골을 중거리 슛으로 성공시키며 해당 부문 3위에 올랐다. 185㎝의 탄탄한 체격과 뛰어난 탄력을 바탕으로 코트 어느 위치에서도 위력적인 슈팅을 구사했다.

 

스피드 부문에서는 충남도청의 김태관이 가장 강렬한 인상을 남겼다. 김태관은 이번 시즌 최고 구속 시속 115.64㎞를 기록하며 남자부 ‘캐논 슈터’에 선정됐다. 시즌 55골 가운데 41골을 장거리 슛으로 완성하며 폭발적인 화력을 입증했다.

 

여자부에서는 대구광역시청의 정지인이 최고의 중거리 슈터로 활약했다. 정지인은 시즌 111골 중 69골을 외곽에서 터뜨렸다. 전체 득점의 62.1%를 중거리 슛으로 해결할 만큼 팀 공격에서 차지하는 비중도 절대적이었다. 그는 총 169차례 슈팅을 시도해 69골을 넣으며 40.8%의 성공률을 기록했다.

 

서울시청 우빛나(왼쪽)와 광구도시공사 김지현. 한국핸드볼연맹 제공
서울시청 우빛나(왼쪽)와 광구도시공사 김지현. 한국핸드볼연맹 제공

서울시청의 우빛나는 또 다른 유형의 강슛 능력을 선보였다. 시즌 152골 가운데 58골을 장거리 슛으로 성공시키며 여자부 2위에 올랐다. 172㎝로 큰 체격은 아니지만, 강한 상체 힘과 순간적인 손목 스냅을 활용해 강력한 슈팅을 만들어냈다. 실제로 우빛나는 올 시즌 최고 시속 99.16㎞의 슈팅을 기록하며 여자부 최고 구속 타이틀도 차지했다.

 

광주도시공사의 김지현 역시 강력한 외곽포로 존재감을 드러냈다. 시즌 126골 중 52골을 장거리 슛으로 기록했다. 몸싸움 속에서도 중심을 잃지 않는 안정적인 밸런스와 파워가 강점으로 꼽힌다.

 

중거리 슈팅은 성공 확률이 낮은 고난도 공격 방식이다. 슈팅이 막히면 곧바로 상대의 속공으로 이어질 수 있어 위험 부담도 크다. 그럼에도 확실한 외곽 슈터의 존재는 경기 흐름을 단숨에 바꿀 수 있다. 올 시즌 H리그가 팬들에게 강렬한 인상을 남긴 이유 역시 코트를 뒤흔든 강력한 장거리포 덕분이었다.


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