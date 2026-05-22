우유 선택 기준, 보관 기간보다 신선도에 주목

우유는 많은 사람의 아침 식탁을 채우는 대표적인 일상 식품이다. 매일 마시는 식품일수록 부가 기능보다 기본에 충실한 품질이 중요하다. 우유의 경우 그 기준은 신선함으로 꼽힌다. 채소나 과일을 고를 때 가장 먼저 신선도를 살피듯, 우유를 선택할 때도 얼마나 오래 보관할 수 있느냐보다 얼마나 신선한 상태로 생산되고 전달되어 소비되는지가 중요한 선택 기준이 된다.

우유는 생산 단계부터 시간과 온도 관리가 품질을 좌우하는 대표적인 신선식품이다. 젖소에서 착유된 원유는 즉시 냉각되고, 살균과 포장, 유통 전 과정이 냉장 상태로 관리된다. 생산부터 소비까지 이어지는 콜드체인 관리는 우유의 신선함을 유지하기 위한 주요 조건으로 꼽힌다.

때문에 우유는 오래 두고 먹기 위한 저장식품과는 다르다. 시간이 지날수록 맛과 향, 신선도가 변화할 수 있는 만큼, 보관 기간뿐 아니라 신선한 상태에서 소비하는지도 중요하다. 우유를 쌓아두는 것이 아니라 매일 신선하게 선택해 섭취해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

한국농촌경제연구원의 ‘2025 식품소비행태조사 통계보고서’에 따르면 우유 구입 시 가장 먼저 확인하는 정보로 신선도를 꼽은 비율은 29.9%로, 가격(17.9%)보다 높았다. 1·2순위 응답을 합산해도 신선도는 30.7%로 가격(15.9%)을 상회했다. 이는 소비자들이 우유를 선택할 때 가격보다 신선도를 주요 기준으로 고려하고 있음을 보여준다.

국산 우유의 경쟁력 중 하나는 국내에서 생산된 원유를 기반으로 신속하게 가공·유통된다는 데 있다. 국내 낙농가에서 생산된 원유가 냉장 유통 체계를 통해 빠르게 소비자에게 전달되는 구조는 신선도를 중요하게 보는 소비자 요구와 맞닿아 있다.

반면 상온 보관이 가능한 제품은 편의성과 장기 보관이라는 장점이 있지만, 우유를 매일 신선하게 섭취한다는 관점에서는 국산 우유와는 다른 소비 방식이다. 우유 본연의 가치를 중시하는 소비자일수록 생산부터 식탁까지 이어지는 신선 관리 체계에 관심을 둘 수 있다.

전문가들은 우유의 가치를 영양 성분표가 아닌 생산부터 소비까지 유지되는 신선도와 꾸준한 섭취 습관에서 찾는다. 우유는 얼마나 많이 마시느냐보다 얼마나 규칙적으로, 그리고 신선한 상태로 마시느냐가 더욱 중요하다는 것이 전문가들의 설명이다.

우유의 가치가 부가 기능보다 신선도와 밀접하다는 인식은 소비자 구매 기준에서도 확인된다. 매일 신선하게 선택하고 소비하는 습관이 우유를 꾸준히 섭취하는 방법으로 제시되며, 국내 낙농 산업의 경쟁력 역시 이 신선함을 지키는 생산·유통 체계에서 비롯된다는 점을 확인할 수 있다.

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