‘초대형 상장’ 앞둔 스페이스X, 로켓 발사 돌연 취소…“시설 결함”

다음달 상장을 앞둔 항공우주 기업 스페이스X가 투자자들의 관심을 모았던 차세대 로켓 발사를 돌연 연기했다.

로이터 통신은 21일(현지시간) 스페이스X가 이날 미국 텍사스주(州) 스타 베이스에서 진행할 예정이었던 스타십 V3 시험 비행을 취소했다고 보도했다.

일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 21일(현지 시간) 차세대 우주선 ‘스타십 V3’의 첫 무인 시험비행을 발사 직전 연기했다. 이날 미국 텍사스주 스타베이스 발사장에서 세워진 스타십 V3의 모습. AP연합뉴스

스타십 V3는 124ｍ 크기의 대형 발사체로, 스타십의 최신 버전이다. 이날 오후 6시30분(미 동부시간 기준)에 발사돼 1시간에 걸친 궤도 비행 뒤 해상에 착륙할 예정이었다.

하지만 스페이스X는 연료 온도와 압력, 바람 등을 이유로 발사를 연달아 미뤘고, 연료 주입 후 발사를 불과 30초 앞둔 상황에서 아예 이를 취소했다. 발사대 시설에서 문제가 발생했던 것으로 확인됐다.

일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발사탑의 거대한 기계 팔에 결함이 있었다며 “오늘 밤에 (결함을) 고칠 수 있다면 내일 다시 발사를 시도하게 될 것”이라고 설명했다.

스페이스X는 당장 22일 다시 발사를 시도하겠다고 밝혔다.

이번 스타십 V3 발사는 다음달 12일 스페이스X의 기업공개(IPO)를 앞두고 주목받아 왔다. 스페이스X의 우주선 발사는 주요 수익원인 스타링크 위성 발사와 직결돼 있으며, 최신형 우주선은 미국 항공우주국(NASA)의 달 탐사선 임무에도 쓰일 예정이다.

특히 스페이스X의 수익성 측면에서 완전 재사용이 가능한 최신형 우주선 개발 및 성공적인 시험비행은 투자자들의 관심사이기도 했다.

화성 기지 건설까지 약속한 머스크 CEO의 말과 달리 스페이스X의 기술 개발이 더디게 진행되고 있다는 지적도 나온다. 스페이스X는 지난해 스타십 V2 시험 비행 과정에서 폭발과 오작동을 반복적으로 겪은 바 있다.

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