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외교부, 콩고민주공화국 여행금지 지역 확대…에볼라 확산 여파

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김태욱 기자 taewook@segye.com

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외교부가 에볼라바이러스병 확산이 이어지고 있는 콩고민주공화국 이투리(Ituri)주에 대해 여행경보 4단계인 ‘여행금지’를 발령한다. 기존 북키부·남키부주에 이어 이투리주까지 포함되면서, 콩고민주공화국 내 여행금지 지역은 총 3개 주로 확대됐다.

콩고민주공화국 여행경보 조정 현황 지도. 외교부 제공
콩고민주공화국 여행경보 조정 현황 지도. 외교부 제공

외교부는 22일 “최근 에볼라바이러스병 확산으로 사망자 수가 계속 증가하고 있는 콩고민주공화국 이투리주에 대해 이날 오후 2시부로 여행경보 4단계(여행금지)를 발령한다”고 밝혔다. 이에 따라 콩고민주공화국 내 여행금지 지역은 북키부주, 남키부주, 이투리주 등 3개 주가 됐다. 외교부는 “예외적 여권 사용 허가를 받지 않고 해당 지역에 방문하거나 체류할 경우 여권법 관련 규정에 따라 처벌받을 수 있다”고 설명했다.

 

현재 콩고민주공화국 내 여행경보는 지역별로 차등 적용되고 있다. 중앙아프리카공화국 접경 50㎞ 이내 지역과 바우엘레주, 오트우엘레주, 마니에마주, 카사이주, 카사이상트랄주, 카사이오리앙탈주, 구 카탕가주 가운데 현재 탕가니카주 전역과 오트카탕가주·루알라마주·오트로마미주 일부에는 여행경보 3단계인 ‘출국권고’가 발령된 상태다. 외교부는 이 밖의 지역에 대해서는 특별여행주의보를 유지하고 있다고 밝혔다.


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