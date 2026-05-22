김하성, 조금씩 살아나나…1안타 포함 멀티 출루로 타율 0.115

전날 경기에서 라인업에 빠지며 전열을 정비했던 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 2경기 연속 안타 행진과 함께 멀티 출루로 컨디션을 끌어롱리고 있다.

김하성은 22일 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와 원정 경기에 8번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 1득점 1볼넷 1삼진 1도루를 기록했다. 올 시즌 두 번째 멀티 출루 경기를 펼친 김하성의 시즌 타율은 0.115(26타수 3안타)로 올랐다.

May 21, 2026; Miami, Florida, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) scores against the Miami Marlins during the fifth inning at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images/2026-05-22 09:16:43/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

김하성은 3-0으로 앞선 2회초 1사에서 상대 선발 우완 샌디 알칸타라의 4구째 144㎞ 낮은 슬라이더를 때렸지만 3루수 땅볼로 물러났다. 하지만 5회초 무사 1루에선 다시 알칸타라를 맞아 3구째 몸쪽 낮은 155㎞ 포심 패스트볼을 중전 안타로 연결했다. 이어 후속 채드윅 트롬프의 희생 번트로 2루를, 로널드 아쿠냐 주니어의 중전 안타 때 홈을 밟았다.

7회초 삼진으로 물러났던 김하성은 8-3으로 앞선 8회초 2사에선 볼카운트 3볼 1스트라이크에서 5구째 바깥쪽 높은 128㎞ 스위퍼를 주심이 스트라이크로 선언했지만 자동투구판정시스템(ABS) 챌린지를 신청해 번복되면서 볼넷으로 출루했다. 이어 도루로 2루를 밟았지만 후속 타자가 삼진을 당하며 홈에 들어오지는 못했다. 김하성의 이번 시즌 첫 도루.

애틀랜타는 9-3으로 이겨 3연승을 질주하며 35승16패, 승률 0.686으로 내셔널리그(NL) 동부지구 1위를 굳건히 다졌다.

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