윤승우, 11년 연인과 백년가약…“평생을 약속”

뮤지컬 배우 윤승우가 직접 결혼 소식을 전하며 팬들에게 진심 어린 인사를 남겼다.

윤승우는 지난 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 장문의 글을 올리고 오랜 연인과의 결혼을 알렸다.

뮤지컬 배우 윤승우가 직접 결혼 소식을 전하며 팬들에게 진심 어린 인사를 남겼다. 윤승우 사회관계망서비스(SNS)

이날 생일을 맞은 그는 “오늘은 참 특별한 날이다”고 운을 뗐다. 그는 “많은 분이 생일을 축하해 주셔서 아주 행복하고 감사한 마음으로 하루를 시작해 본다”고 말했다.

이어 “오늘은 여러분께 전하고 싶은 이야기가 있어 이렇게 글을 남기게 됐다”며 “이 소식을 어떻게 말씀드리면 좋을지 고민 많이 했다”고 조심스러운 마음을 드러냈다.

“2015년 여름, 스물여섯 뜨거운 여름에 만난 한 사람과 이제는 평생을 약속하려 한다”며 결혼을 공식 발표했다. 예비 신부에 대해서는 “모든 것이 서툴고 부족했던 시절에 만나 서로의 빈 곳을 채워주며 함께 웃고 함께 성장해왔다”고 설명했다.

또 “돌이켜보면 가장 찬란했던 순간에도 아무 일 없던 평범한 하루 속에서도 늘 서로의 곁을 지켜줬다”며 두 사람의 끈끈한 관계성을 나타냈다.

그는 앞으로의 각오도 함께 밝혔다. 윤승우는 “앞으로도 지금처럼 제가 사랑하는 무대 위에서 더 많이 고민하고, 더 진심으로 표현하며 열심히 살아가고 싶다”면서, “저희 두 사람의 새로운 시작도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠다”는 글을 남겼다.

윤승우의 결혼 발표에 누리꾼들의 축하의 메시지가 이어졌다.

한편 1990년생인 윤승우는 올해 만 36세로 알려졌다. 2016년 뮤지컬 ‘전설의 리틀 농구단’으로 데뷔한 이후 ‘베어 더 뮤지컬’, ‘히스토리 보이즈’, ‘디어 에반 핸슨’, ‘종의 기원’, ‘랭보’, ‘아몬드’ 등 다양한 작품에 출연하며 무대에서 활발히 활동해 온 그는 지난해 드라마 ‘모텔 캘리포니아’에도 출연해 활동 영역을 넓혔다.

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