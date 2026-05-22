두쪽난 ‘민주 텃밭”… 김관영 “불공정 경선 배후엔 정청래” vs 이원택 “반청 명분 쌓고 당 분열시켜” [6·3의 선택]

더불어민주당 이원택 전북지사 후보는 22일 김관영 무소속 전북지사 후보를 향해 “반청(반정청래) 구도를 만들어 출마 명분을 쌓고, 전북 지역 민주당을 분열시키려고 한다”고 비판했다. ‘대리비 지급’ 의혹으로 전격 제명된 김 후보는 ‘식사비 대납 의혹’을 받는 이 후보가 공천되자 “정 대표의 사당화”를 주장하며 연일 정 대표를 향해 공세를 퍼붓고 있다. 민주당은 ‘텃밭 수성’에 비상등이 켜지자 지도부가 연일 전북을 찾아 ‘집토끼’ 결집에 총력을 쏟고 있다.

이 후보는 이날 SBS 라디오에 출연해 ‘정 대표 연임 저지’를 내세운 김 후보 선거 전략을 두고 “좀 엉뚱한 전략”이라며 이같이 말했다. ‘현역 프리미엄’을 앞세워 이 후보와 접전을 벌이는 김 후보를 겨냥한 견제구로 풀이된다.

김관영 무소속 전북지사 후보(왼쪽), 더불어민주당 이원택 전북지사 후보. 연합뉴스

이 후보는 “금품 살포는 사실 공직선거법상 중대한 범죄 아닌가. 당 지도부에서 처리하지 않았으면 국민의힘에서 아마 민주당을 현금 살포당으로 공격을 계속했을 것”이라며 “그것을 사감을 갖고 했다는 것은 (김 후보가) 무소속 출마를 위한 프레임을 짰다고 본다”고 꼬집었다. 그는 “국민의힘에서도 그런 현금 살포가 나오면 국민의힘도 똑같은 조치를 했을 것”이라고 했다.

그는 이어 “김 후보는 현금 살포하는 것이 영상으로 확인된 사실이고, 본인도 윤리감찰단 진술서에 현금 살포했다고 자백했다”며 “저는 단순 의혹이다. 진술인도, 증인도, 증거도 없다”고 주장했다. 그러면서 김 후보를 향해 “가짜뉴스를 퍼뜨려서 민주당을 분열시키고 있다고 보고 있다. 민주당을 분열시키는 책동에 대해 단호하게 맞서야겠다”고 말했다.

반면 김 후보는 CBS 라디오에 나와 “불공정한 경선 과정이 진행된 모든 그 배후에 정청래 대표가 있다”며 “민주당 텃밭에서 무소속 후보가 당선된다면 그건 정 대표를 향한 심판이고, 정치적 책임을 져야 할 것”이라고 날을 세웠다. 자신의 의혹에 대해선 “대리기사비를 거리에 따라서 2만 원, 3만 원, 5만 원 준 것, 그리고 분명히 상당 부분, 대부분이 회수가 됐다”며 “과거부터 정 대표가 이 후보를 편애하고 공천을 주려고 무던히 애를 써온 일련의 과정에서 벌어진 일”이라고 주장했다.

민주당 지도부는 연일 전북을 돌며 지지층 결집에 나섰다. 공동상임선대위원장인 한병도 원내대표는 이날 전주시장·진안군수·완주군수 후보 지원 유세를 진행했다. 그는 공식 선거운동 첫날인 전날에도 이 후보의 1호 공약 발표 기자회견에 참석해 힘을 실었다. 정 대표 역시 유튜브 방송과 ‘매불쇼’ 등에 출연해 김 후보 제명 배경을 설명하며 표심 잡기에 공을 들였다.

정 대표가 전북에 공을 들이는 배경에는 이번 선거 결과가 그의 연임 구도에 적잖은 영향을 미칠 것이란 관측이 깔려 있다. 김 후보가 무소속으로 당선될 경우 정 대표 리더십에 타격이 불가피한 반면, 정 대표 측근인 이 후보가 승리하면 전북 내 조직 장악력이 커져 전당대회 국면에서도 유리하게 작용할 것이란 전망이다.

최근 여론조사에선 이 후보와 김 후보는 오차 범위 내 초접전 양상이다. 새전북신문 의뢰로 한길리서치가 지난 16~17일 시행한 지지도 조사(무선 전화 ARS)에 따르면, 김 후보가 42.1%, 이 후보가 40.5%를 기록했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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