'이혼' 서인영 "결혼 후 외롭고 우울증… 생각했던 생활 아니었다"

서인영이 힘들었던 결혼 생활을 회상했다. 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 영상 캡처

가수 서인영이 힘들었던 결혼 생활을 회상했다.

지난 21일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘이지혜 VS 서인영 처음 밝히는 20년전 이야기하다 펑펑 운 이유는? (신곡 최초공개)’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이지혜는 서인영이 대부분 정리하고 두 개를 남겨둔 명품백에 대해 “마음에 들면 사겠다”고 했고 서인영은 아직 미련이 남은 명품백을 꺼내왔다.

결혼에 대한 기대가 있는 서인영. 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 영상 캡처

가방을 살펴보던 이지혜는 “인영아 내가 볼 땐 이걸 네가 팔아도 되는데 그래도 혹시 모를 미래를 대비해 두 개는 갖고 있어라. 네가 다시 결혼하게 될 수도 있으니까 상견례 갈 때라도 들어라”라고 말했다. 그러자 서인영은 “맞아. 나 또 결혼할 거다. 내 꿈이다”라고 외쳤다.

두 사람은 과거의 이야기를 하며 추억에 젖다가 서인영의 연애 이야기를 풀어놓았다. 서인영은 “구남친들에게 연락이 안 온다”고 말했고 이지혜는 “왜 안 오지. 학을 뗐나…?”라고 말해 웃음을 자아냈다.

또 서인영은 “나 지금 썸타는 사람 있다”고 말했고, 이지혜는 “너한테 헌신적인 사람은 만나지 않았으면 좋겠다”며 “왜냐하면 헌신하는 사람은 변할 수 있다”고 소신을 밝혔다.

헌신하는 사람은 변할 수 있기 때문에 만나지 않는 것이 좋다고 말하는 이지혜. 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 영상 캡처

이지혜는 “평생 자식한테도 헌신하기 힘들다. 사랑 때문에 나한테 헌신한다고 했다가 그 마음이 변하면 그 사람과 또 헤어질 거냐”라며 “사람 자체가 어떤 사람인지 봐야 한다. 네가 어떤 사람인지도 봐야 한다”고 조언했다.

그러면서 “경제적인 것도 봐야 한다. 얼마를 벌든 성실함과 책임감을 봐야 한다. 어려운 상황에서도 나를 지킬 책임감과 성실함이 있는 사람인지 봐야 한다. 너무 사랑해서 나한테 헌신하는 건 변한다. 절대 그런 사람만 보고 결혼하면 안 된다”고 거듭 강조했다.

서인영은 “나는 그런 줄 알고 첫 결혼한 거다”라며 “솔직히 결혼을 안 하고 싶지는 않은데 지금 바로 할 건 아니니까”라고 말했다. 이에 이지혜는 “서두르지 마라. 아이를 낳아야 될 게 아니면 굳이 결혼하지 않아도 된다”고 조언했다.

첫 결혼 후 외롭고 우울증에 걸렸던 서인영. 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니' 영상 캡처

한편, 서인영은 과거 결혼생활에 대해서도 솔직히 전했다. 그는 “결혼 전에 엄마 돌아가시고 나도 너무 갑작스러웠다. 엄마가 갑자기 돌아가셔서 그냥 바로 결혼해버리고 은퇴하려 했다”며 “그런데 내가 생각했던 결혼생활이 아니라서 너무 외롭고 우울증이 걸렸다. 버텨보려고 하다가 끝내고 이혼하고 3년 됐다”고 말했다.

그러면서 “내가 일 안 하려고 첫 결혼 했는데 일 안 하니까 우울증이 왔다. 그리고 내가 다 탕진해서 돈도 없다”며 “생활비 때문에 명품도 다 팔았다. 내가 가진 것도 많지 않은데 일을 안 하면 어떻게 살지 싶었다”며 당시 심정을 털어놓았다.

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