“소득확인증명서 미리 발급 받으세요” 국민성장펀드 오늘(22일) 출시

사진=금융위원회 제공

22일 출시되는 ‘국민참여형 국민성장펀드’에 가입하려면 소득확인증명서 사전 발급이 필수다.

종합소득세 신고 기간과 겹쳐 홈택스 과부하가 예상되고 선착순 조기 마감 가능성도 있어, 전문가들은 가입 당일 이전 미리 발급받아 둘 것을 권고한다.

◆ 왜 미리 받아야 하나? 홈택스 과부하·선착순 마감 이중 위험

이날 국세청에 따르면 국민성장펀드 서민형·우대형에 가입하려면 ‘소득확인증명서(개인종합자산관리계좌 가입용)’가 반드시 필요하다.

이 서류는 일반 소득금액증명원과 다른 별도 서류로, 발급 경로를 미리 확인해야 한다.

출시일인 22일은 종합소득세 신고 기간(5월)과 겹쳐 홈택스 이용자가 폭증한다. 가입 당일 시스템 과부하가 발생하면 서류 발급 자체가 지연될 수 있다.

또 정부가 손실 20% 선방어와 성장 과실 공유 구조를 설계한 만큼 조기 소진 가능성이 높아 가입 시점이 늦어질수록 불리하다. 미리 발급해 두면 가입 당일 절차를 줄일 수 있다.

◆ 홈택스·손택스·오프라인? 3가지 발급 방법

발급 방법은 △홈택스(PC) △손택스(앱) △오프라인 세 가지다.

홈택스에서는 ‘국세증명·사업자등록 → 즉시발급 증명 → 소득확인증명서(ISA 가입용)’ 경로로 발급할 수 있다.

손택스 앱에서도 동일한 경로로 발급한 뒤 전자문서지갑이나 14자리 발급번호를 저장하면 비대면 가입에 바로 활용할 수 있다.

오프라인에서는 시·군·구청과 주민센터 무인민원발급기, 세무서 민원실을 이용하면 된다.

국세청은 22일부터 홈택스 첫 화면에 국민성장펀드 전용 배너를 추가할 예정이다. 배너를 통해 발급 경로로 직접 접근이 가능해진다.

◆ 홈택스 이용 팁은? 오전 10시~오후 5시 집중 시간대 피해야

홈택스 이용자가 가장 몰리는 시간대는 오전 10시부터 오후 5시 사이다. 이 시간대를 피해 이른 아침이나 저녁 시간에 접속하면 대기 없이 빠르게 발급받을 수 있다.

특히 2025년 귀속분 소득이 아직 확정되지 않은 경우에는 판매기관에 2024년 귀속분 제출 가능 여부를 미리 문의해야 한다. 귀속 연도에 따라 발급·제출 가능 여부가 달라질 수 있다.

2025년 귀속분 미확정 시 판매기관별 정책 상이할 수 있어 사전에 문의해야 한다.

국민참여형 국민성장펀드는 반도체와 인공지능(AI), 이차전지, 바이오 등 미래 성장 산업에 투자해 국가 경쟁력을 높이고 투자 수익을 국민과 공유하겠다는 취지로 탄생했다.

이번 펀드는 국민 자금 6000억원과 정부 재정 1200억원을 결합해 조성된다. 정부는 특히 손실 발생 시 일부를 우선 부담하는 구조를 도입해 투자 안정성을 강화했다.

핵심은 정부가 ‘후순위 투자자’ 역할을 맡는다는 점이다.

펀드에서 손실이 발생하면 최대 20% 범위 내에서 정부 재정이 먼저 손실을 부담하게 된다. 이에 따라 일반 투자자는 상대적으로 위험을 줄일 수 있게 됐다.

금융권에서는 이를 두고 “정부가 먼저 잃고 국민이 먼저 수익을 얻는 구조”라고 설명한다.

국민성장펀드 판매는 주요 은행과 증권사를 통해 가입할 수 있다. 만기는 5년으로 설정됐다.

세제 혜택도 제공된다. 투자자는 최대 1800만원까지 소득공제를 받을 수 있으며, 배당소득에 대해서는 9% 분리과세가 적용된다. 투자 한도는 5년간 최대 2억원이다.

해당 펀드는 5년 환매 제한 구조로 중도 해지가 쉽지 않고, 원금 보장 상품도 아니다. 정부가 일부 손실을 우선 부담하더라도 투자 성과에 따라 손실 가능성은 남아 있다.

*다음은 국민성장펀드 FAQ 1. 국민성장펀드 가입에 필요한 서류는 무엇인가요? - 서민형·우대형 가입 시 ‘소득확인증명서(개인종합자산관리계좌 가입용)’가 필요합니다. 일반 소득금액증명원과 다른 서류이므로 이름을 정확히 확인하고 발급받아야 합니다. 2. 소득확인증명서는 홈택스에서 어떻게 발급받나요? 홈택스 접속 후 ‘국세증명·사업자등록 → 즉시발급 증명 → 소득확인증명서(ISA 가입용)’ 경로로 발급할 수 있습니다. 5월 종합소득세 신고 기간과 겹쳐 오전 10시~오후 5시를 피해 이른 아침이나 저녁에 접속하는 것을 권장합니다. 3. 스마트폰으로도 소득확인증명서를 발급받을 수 있나요? 손택스 앱에서도 홈택스와 동일한 경로로 발급할 수 있습니다. 발급 후 전자문서지갑이나 14자리 발급번호를 저장하면 비대면 가입에 바로 활용할 수 있습니다. 4. 국민성장펀드는 왜 조기 마감될 수 있나요? 정부가 손실 20%를 선방어하고 성장 과실을 공유하는 구조로 설계돼 있어 투자 매력이 높습니다. 이 때문에 출시 초기 신청이 집중돼 조기 소진될 가능성이 있습니다. 5. 2025년 귀속분 소득이 아직 확정되지 않으면 어떻게 하나요? 2025년 귀속분이 미확정인 경우 판매기관에 2024년 귀속분 제출 가능 여부를 미리 문의해야 합니다. 기관별로 처리 방침이 다를 수 있어 사전 확인이 필요합니다.

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