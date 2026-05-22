"소파만 1억?" 장원영, '137억 현금 매입' 한남동 빌라 내부 공개

장원영/인스타그램 캡처

그룹 아이브(IVE) 장원영이 감각적인 인테리어의 거실을 공개하며 '영앤리치'의 면모를 다시 한번 증명했다.

장원영은 지난 21일 자신의 인스타그램을 통해 자택 거실 공간에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 장원영은 탁 트인 한강과 롯데타워가 한눈에 들어오는 창가 앞 소파에 기대어 여유로운 시간을 보내고 있다.

특히 눈길을 끈 것은 거실의 상당 부분을 차지하고 있는 강렬한 레드 컬러의 소파다. 해당 가구는 프랑스의 디자이너 피에르 폴랭이 디자인한 듄 소파로 알려졌다.

장원영/인스타그램 캡처

장원영/인스타그램 캡처

듄 소파는 모듈 한 칸의 가격만 최소 700만 원에서 최대 1100만 원을 호가하는 하이엔드 가구다. 장원영의 거실에 배치된 규모를 고려하면 전체 소파의 가격은 1억 원을 상회할 것으로 추정된다. 이 제품은 미국 방송인 킴 카다시안, 가수 저스틴 비버, DJ 페기 구 등 국내외 유명 셀럽들의 인테리어 아이템으로도 잘 알려져 있다.

장원영은 지난해 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 소재의 137억 원대 고급 빌라를 전액 현금으로 매입해 화제를 모은 바 있다. 이번에 공개된 럭셔리한 인테리어 역시 그의 남다른 재력을 실감케 한다.

장원영이 속한 아이브는 최근 일본 교세라돔 오사카 공연을 성황리에 마쳤으며, 오는 6월 도쿄돔 공연을 포함해 마닐라, 싱가포르, 호주 등을 순회하는 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠'(SHOW WHAT I AM)을 전개하며 글로벌 활동에 박차를 가하고 있다.

<뉴스1>

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