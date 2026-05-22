이준석, 李 대통령의 스벅질타에 “정원오 5·18 알리바이는 정의인가”

개혁신당 이준석 대표가 스타벅스코리아의 ‘5·18 이벤트’ 논란을 강하게 질타한 이재명 대통령을 향해 ‘과잉’이라며, “5·18을 존중한다면 선거용, 정치적 도구로 사용하지 말라”고 21일 비판했다.

개혁신당 이준석 대표 겸 총괄선거대책위원장이 21일 서울 동작구 사당역 인근에서 열린 김정철 서울시장 후보 출정식에서 지원 유세를 하고 있다. 연합뉴스

이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “자칭 인권변호사 출신인 이재명 대통령은 당연히 과잉금지의 원칙을 알고 있을 것”이라며 이같이 말했다.

이어 “신세계는 사고 당일 손정현 대표를 즉시 경질했고 사과문 발표와 함께 부사장을 광주로 보냈다”며 “한 기업의 자정 조치로는 임계점을 넘어선 대응인데, 대통령은 도덕적·행정적·법적·정치적 책임을 모두 묻겠다고 했다”고 지적했다.

앞서 이 대통령은 5·18 광주민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’ 이벤트로 논란을 빚은 스타벅스코리아를 겨냥해 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주주의의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적인 막장 행태에 분노한다”고 SNS에 적었다.

그러면서 “그날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까”라고 반문했다. 이어 “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것”이라며 “5·18 유가족, 피해자들에게 사과는 했느냐”고 덧붙였다.

이 대통령은 서울 종로구 익선동에서 ‘야장(야외 영업)’ 문화를 즐긴 21일에는 한 커피 매장에서 키오스크로 따뜻한 아메리카노를 주문하며 “거기 커피는 아니지요”라고 물은 것으로 알려졌다. 스타벅스코리아의 이벤트 논란을 염두에 둔 표현으로 풀이됐다.

이 대표는 SNS에서 “과잉이 아니라면 문제는 잣대의 일관성”이라며 “같은 잣대를 자기 진영에 댈 수 있느냐가 정치인의 격을 정한다”고 강조했다.

특히 “기업의 마케터 한 명에게는 4중 책임을 묻고, 5·18을 술 먹고 사람 팬 다음 알리바이로 쓰는 자기 당 후보에게는 공천장을 안기고 뒷배가 되어주는 것을 정의라고 부르실 수 있느냐”며 더불어민주당 정원오 서울시장 후보의 과거 폭행 사건을 소환했다.

이어 “신세계는 사장을 잘랐다. 민주당은 후보를 자를 수 있냐”며 “청와대 행정관이 사회적 물의를 일으키면 신세계 사장 못지않게 관리와 지휘 책임이 있는 대통령께서는 하야하시겠냐. 부처에서 비슷한 일이 일어나면 장관을 자르시겠냐”고 지적했다.

아울러 5·18 전야제 행사에서 공연자들이 민요 ‘뱃노래’의 가사 일부를 “이준석이로 드는 액(厄)은 매불쇼가 막아내고”로 바꿔 불러 논란이 된 일을 언급하면서는 “야권 정치인을 저주하는 주술에는 어떻게 대응하겠냐”고 덧붙였다.

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