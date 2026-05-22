“스타벅스 들고 다니면 죽여버릴테다”…협박글 올린 60대男 입건

5·18 민주화운동 기념일 당일 ‘탱크데이’ 행사를 진행한 스타벅스코리아에 대한 비판이 이어지는 가운데 “스타벅스 커피를 들고 다니면 죽인다”는 취지의 협박 글을 올린 작성자가 경찰에 붙잡혔다.

광주시민단체들이 지난 21일 오후 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅을 규탄하는 시위를 하고 있다. 오른쪽은 온라인상에 올라온 스타벅스 관련 협박글. 뉴스1·채널A 보도화면 캡처

22일 경기 의정부경찰서에 따르면 공중협박 혐의로 60대 남성 A씨를 입건해 조사 중이다.

A씨는 지난 20일 사회관계망서비스(SNS) 스레드 계정을 통해 “앞으로 스타벅스 커피 들고 다니는 사람들 다 죽여버릴테다”는 글을 게재, 불특정 다수를 협박한 혐의를 받는다.

해당 글을 접한 스레드 이용자들은 곧바로 경찰에 신고했고 경찰이 수사에 착수하자 A씨는 자진 출석한 것으로 전해졌다.

A씨는 “정말 죽이려는 의도로 글을 작성한 건 아니다”라고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 글을 올린 경위와 정확한 의도를 조사하고 있다.

스타벅스코리아는 지난 18일 자사 애플리케이션에서 ‘탱크 텀블러 시리즈’를 판매하며 ‘탱크 데이’ ‘책상에 탁!’ 등의 문구를 사용해 논란에 휩싸였다. 5·18 단체와 시민사회는 해당 표현이 5·18 당시 계엄군의 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다며 반발하고 있다. 불매 운동 확산과 함께 정용진 신세계그룹 회장 사퇴를 촉구하는 목소리도 높아지고 있다.

한편 서울경찰청은 시민단체 서민민생대책위원회가 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표를 모욕·명예훼손 혐의로 고발한 사건을 강남경찰서 수사2과에 배당했다.

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