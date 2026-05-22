이스라엘 나포된 한국인 활동가 2명 인천공항 도착…靑 “환영”

가자지구행 구호선에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐던 한국인 활동가 2명이 22일 무사 귀국했다.

가자지구행 구호선에 탑승했다가 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현(왼쪽)씨와 김동현씨가 22일 인천국제공항에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다. 영종도=연합뉴스

활동가 김아현(활동명 해초)씨와 김동현씨는 이날 오전 6시24분쯤 태국 방콕발 항공편을 통해 인천공항에 도착했다.

김아현씨는 지난 19일(현지시간) 가자지구 인근 해상에서, 김동현씨는 18일 키프로스 인근 해상에서 구호선이 이스라엘군에 나포되며 억류됐다. 두 사람은 20일 석방됐다.

이들을 포함한 세계 40여개국 활동가 430여명은 선박 50여척에 나눠 타고 이달 초 그리스와 이탈리아 등지에서 출항했다. 이들은 이스라엘의 가자지구 봉쇄를 뚫고 구호품을 전달하겠다는 목적이었으나, 모두 이스라엘군에 체포됐다. 이 과정에서 활동가들이 손이 묶인 채 무릎 꿇은 사진 등이 공개돼 논란이 되기도 했다.

김아현씨는 지난해 10월에도 같은 항해에 참여했다가 이스라엘군에 체포된 뒤 이틀 만에 석방된 바 있다. 당시 외교부는 여권 반납 명령을 내렸으나 이미 재출국한 상태였고, 이후 여권은 무효화됐다. 이번 귀국은 외교부가 발급한 여행증명서로 이뤄졌다.

청와대는 환영의 뜻을 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 전날 브리핑에서 “이재명 정부는 이스라엘이 나포 행위를 통해 우리 국민을 체포한 것에 강한 유감을 표한다”면서도 “다만 이스라엘 측이 우리 국민을 즉시 석방한 점을 높이 평가하며 이를 환영한다”고 말했다.

강 수석대변인은 “(이번 사안과 관련해) 정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기했고, 그 결과 이스라엘 측이 특별한 한국 국민 두 명에 대해 구금시설을 거치지 않고 바로 추방했다”고 설명했다.

특히 이스라엘 측은 “이번 사안으로 한-이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다”는 뜻을 밝혔다고 강 수석대변인은 전했다.

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