전국 흐리다가 차차 맑아져…제주·전남에는 비 [오늘날씨]

금요일인 22일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

지난 20일 서울 중구 서울시청 인근에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

제주에는 오전부터 오후 사이 비가 내리는 곳이 있겠고, 전남 북서부에도 오후에 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 제주와 전남 북서부 모두 5㎜ 미만이다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 15.3도, 인천 14.8도, 수원 14.6도, 춘천 11.4도, 강릉 14.6도, 청주 16.5도, 대전 15.2도, 전주 17.3도, 광주 17.2도, 제주 17.1도, 대구 16.1도, 부산 17.2도, 울산 15.5도, 창원 17.1도 등이다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 21도, 대전 25도, 청주 25도, 광주 25도, 전주 27도, 부산 22도, 울산 21도, 대구 23도, 제주 22도 등으로 예상된다.

대기의 원활한 확산으로 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.0~3.5ｍ, 서해 0.5~2.0ｍ로 예상된다.

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