고유가 지원금 신청 닷새째…출생연도 끝자리 5·0 대상

2차 고유가 피해지원금 신청 닷새째인 22일에는 출생연도 끝자리가 '5·0'인 국민이 신청할 수 있다.

행정안전부에 따르면 2차 고유가 지원금은 올해 3월 건강보험료를 기준으로 소득 하위 70%에 해당하는 국민에게 지급된다.

지원금은 거주 지역에 따라 1인당 10만~25만원씩 차등 지급된다. 수도권은 10만원, 비수도권은 15만원, 인구감소 우대지역은 20만원, 인구감소 특별지역은 25만원이다.

신청은 오는 7월 3일 오후 6시까지 할 수 있다. 신청 첫 주에는 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 운영된다. 금요일인 이날은 끝자리가 5·0인 국민이 신청 대상이다.

신청은 카드사 홈페이지·앱이나 주민센터 방문 등을 통해 할 수 있다. 지원금은 연 매출 30억원 이하 매장과 지역사랑상품권 가맹점 등에서 사용할 수 있고, 주유소는 전국 어디서나 이용 가능하다.

1차 신청 기간에 접수하지 못한 대상자도 이번 2차 기간에 다시 신청할 수 있다. 지원금은 8월 31일까지 사용해야 하며 남은 금액은 자동 소멸된다.

한편 지난 20일 24시까지 1·2차를 합쳐 지금까지 고유가 피해지원금 신청자는 1798만6986명으로, 전체 대상자(3592만9596명)의 50.06%가 신청한 것으로 집계됐다. 지급액은 총 3조7204억원이다.

<뉴시스>

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