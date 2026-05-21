포항 랜드마크 ‘스페이스워크’ 누적 방문객 400만 명 돌파 초읽기

경북 포항의 대표 관광명소인 스페이스워크가 누적 방문객 400만 명 돌파를 눈앞에 앞두고 있다.

21일 포항시에 따르면 2021년 11월 개장한 스페이스워크 누적 입장객 수는 최근 396만 명을 넘어선 것으로 집계됐다. 개장 이후 약 4년 6개월 만의 성과로, 현재 방문 추세를 감안하면 내달 초 400만 명 달성이 예상된다.

포항 스페이스워크 전경. 포항시 제공

환호공원에 설치된 스페이스워크는 포스코가 117억 원을 투입해 제작·기부 채납한 체험형 철제 조형물이다.

가로 60m, 세로 57m, 높이 25m 규모에 총 길이 333m의 구조물 위를 직접 걸으며 영일만과 포항제철소 일대를 조망할 수 있는 국내 대표 공공예술 작품으로 꼽힌다.

특히 관람형 조형 예술을 넘어 관람객이 작품 내부를 직접 걸으며 체험할 수 있다는 점에서 차별화된 매력을 선보이고 있다. 독특한 외형과 함께 마치 구름 위를 걷는 듯한 경험으로 SNS에서 ‘인생샷 명소’로 입소문을 타며 국내외 관광객들의 발길이 이어지고 있다.

스페이스워크는 지역 관광 활성화에도 큰 역할을 하고 있다는 평가가 나온다.

영일대해수욕장과 죽도시장 등 인근 관광지와의 연계 효과로 관광객 유입이 늘어나면서 포항이 철강도시를 넘어 관광도시로 이미지를 확장하는 데 기여하고 있다는 평가다.

포항시는 400만 번째 방문객을 위한 기념행사도 준비 중이다.

박강혁 공원과장은 “시민과 관광객들의 꾸준한 관심 덕분에 의미 있는 성과를 앞두고 있다”며 “앞으로도 안전한 관람 환경 조성과 관광 콘텐츠 확충을 통해 대한민국 대표 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 스페이스워크는 ‘2022 대한민국 공간문화대상’ 대통령상 수상과 ‘한국관광 100선’ 연속 선정 등 명실상부한 대표 관광명소로 자리매김하고 있다.

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