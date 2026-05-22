서인영, 하주연 이어 김은정 재회…여전한 우정 자랑

그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 쥬얼리 3기 멤버로 함께 활동했던 김은정과 재회했다.

21일 서인영의 유튜브 채널에는 '핫걸 언니로 풀세팅하고 LA 거리 활보하는 토종카디비 서인영'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 김은정의 미국 LA 집을 방문했다.

오랜만에 서인영을 만난 김은정은 "언니, 살 진짜 많이 빠졌다"고 놀라워했다.

이에 서인영은 "겁나게 뺐다"며 "돼지(된 게) 완전 이슈가 돼서 이 악물고 뺐다"고 말했다.

이어 "미국 와서도 한 끼도 안 먹고 있다. 생식이랑 계란만 먹고 있다"고 덧붙였다.

또 최근 근황에 대해서는 "요즘 갑자기 (대중이) 많은 사랑을 주셔서 정신이 없다"고 했다.

김은정은 "집에서 (작사) 작업도 하고 수업도 한다"며 자신의 근황을 밝혔다.

이후 두 사람은 함께 쇼핑에 나섰고, 서인영은 카디비 스타일 메이크업을 받았다. 또 서인영은 한인교회를 찾아 교인들과 교류하는 시간도 보냈다.

<뉴시스>

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