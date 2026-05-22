김한솔, 채널 PD와 열애…"확신 생겨 공개"

시각장애인 유튜버 김한솔이 자신의 유튜브 채널 PD와 교제 중이라고 밝혔다.

21일 유튜브 채널 '원샷한솔'에는 '이제는 솔직히 공개하는 우리의 연애 이야기. 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김한솔은 "정민이랑 처음 영상을 올린 후부터 연애하냐는 질문이 많았다. 그런데 4년 넘는 시간 동안 한 번도 제대로 답한 적이 없었다"고 말문을 열었다.

그러면서 "한솔, 정민. 저희 사귄다. 만나고 있다. 연애를 한다"고 밝혔다.

그는 "연애 공개를 하면 사람들이 다 알게 되는 건데, 확신이 생기고 공개하는 게 서로에게 좋을 거라고 생각했다"고 공개가 늦어진 이유를 설명했다.

또 "나는 장애가 있는데 정민이는 없다. 그럼 '여자가 희생하는 거 아니냐. 불쌍하다'라고 하는 이상한 사람들도 꼭 있을 수 있다"며 염려했다.

그러면서도 "그래서 걱정했지만 이제는 내가 어떻게 해 나가는지 보여주면 그런 말들도 사라질 것 같아 공개하게 됐다"고 했다.

<뉴시스>

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