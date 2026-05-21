“AI 시대 글로벌 전력 수요 폭증… 무탄소 에너지 중심 대전환해야” [2026 세계에너지포럼]

인공지능(AI)과 데이터센터의 급격한 확산으로 글로벌 전력 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 가운데, 안정적인 전력 확보와 탄소중립을 동시에 달성하기 위해 에너지 정책 대전환은 선택이 아닌 필수라는 진단이 나왔다. 디지털·AI 인프라 경쟁이 국가의 생존을 가르는 ‘전자생존(電者生存)’ 시대에 국가 경쟁력 제고를 위해선 대한민국을 선제적이고 효율적인 ‘전기국가’로 신속히 재편해야 한다는 것이다.

기념촬영 21일 서울 중구 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 ‘2026 세계에너지포럼’에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (앞줄 왼쪽부터 반시계방향) 조홍종 단국대학교 교수, 최재관 한국에너지공단 이사장, 오일영 기후에너지환경부 기후에너지정책실장, 이기식 세계일보 사장, 박용진 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장, 박정훈 세계일보 부사장, 염성오 거린에너지 대표, 엄형준 세계일보 경영전략실장, 조영준 대한상공회의소 지속가능경영원장, 최종웅 인코어드 대표이사, 박희준 세계일보 편집인, 임완빈 한국신재생에너지협회 상근부회장, 심현보 안좌쏠라시티 대표. 이재문 기자

세계일보가 21일 서울 중구 프레스센터 국제회의장에서 주최한 ‘2026 세계에너지포럼’에서 기조강연을 한 최재관 한국에너지공단 이사장은 “AI 확산과 일상화된 폭염 등으로 세계 전력 수요가 역대 가장 빠른 속도로 증가하고 있다”며 “폭발적으로 늘어난 전력 수요를 청정 전력으로 공급하는 무탄소 에너지 중심의 대전환은 거스를 수 없는 시대적 과제”라고 밝혔다.

올해로 8회를 맞이한 세계에너지포럼은 첨단산업의 핵심 인프라인 AI 데이터센터의 전력 수급 문제를 진단하고, 중동 전쟁 등 지정학적 위기 속에서 화석연료 중심 체계의 한계를 극복하기 위한 대안을 모색하는 자리다. 한국은 에너지 공급의 93%를 수입에 의존하는 높은 대외 취약성과 경제협력개발기구(OECD) 최하위권인 낮은 재생에너지 발전 비중(9.8%)이라는 구조적 한계를 안고 있어 전력 공급 체계의 근본적인 혁신이 시급한 상황이다.



이기식 세계일보 사장은 인사말에서 “AI 대전환과 에너지정책은 우리 경제와 사회의 지속가능한 발전을 위한 중요한 과제”라며 “안정적 전력 확보와 탄소중립이라는 시대적 과제를 조화롭게 추진해 모두가 함께하는 ‘정의로운 전환’을 이뤄야 한다”고 밝혔다.



김성환 기후에너지환경부 장관은 오일영 기후에너지정책실장이 대독한 축사에서 “정부는 화석연료 의존도를 완화하고 재생에너지를 중심으로 전력 체계를 혁신하는 데 박차를 가하겠다”고 말했다. 박용진 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장도 축사에서 “과거 경부고속도로와 초고속인터넷망 구축이 산업화와 정보화 시대를 이끌었던 것처럼 앞으로 30년은 ‘에너지고속도로’가 국가 경쟁력을 좌우하게 될 것”이라며 “AI 시대 폭증하는 전력 수요에 대응할 에너지 전략과 규제 혁신이 필요하다”고 강조했다.

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