DS 최대 6억 vs DX 5000만원… 찬반투표 문턱 넘을까 [삼성전자 성과급 잠정 합의]

삼성전자가 극적인 성과급 협상 타결로 한숨을 돌렸지만 남은 숙제도 만만치 않다. 특히 협상 과정에서 격화한 노노 갈등을 비롯해 내부 통합이 가장 시급한 문제로 꼽힌다. 이번 잠정합의안으로 반도체 사업 중심의 DS(디바이스솔루션)부문과 모바일 등 완제품 사업을 주력으로 하는 DX(디바이스경험)부문 간 성과급 격차가 크게 벌어질 것으로 예상되면서 내부 갈등이 확산하고 있다. 잠정합의안에 대한 전체 노조원 찬반투표의 결과가 주목되는 이유다.

서울 삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

21일 삼성전자에 따르면 삼성전자 노조는 22일 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 진행한다. 가결되면 노조의 총파업이 공식 철회되지만, 부결될 경우 총파업 재점화는 물론 정부의 개입과 노조 내분 등 사태가 걷잡을 수 없이 커질 수 있다.

삼성전자는 내부 직원 간 갈등이 이번 조합원 찬반투표에 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있다. 노조 내부에선 DS부문과 DX부문 직원 간 성과급 차이를 두고 갈등이 심화하고 있다. 노사는 DS부문에 한해 특별경영성과급을 지급하기로 결정했다. 그 결과 연봉 1억원 기준 메모리사업부는 약 5억5000만원이 특별경영성과급으로 지급될 것으로 추정된다. DS부문 내 적자 사업부인 시스템LSI와 파운드리 역시 특별경영성과급 재원을 일부 공유하면서 약 1억6000만원 수준의 성과급을 받을 것으로 전망된다. 반면 DX부문은 특별경영성과급 지급 대상에서 제외돼 최대 5000만원 수준의 OPI(성과인센티브)를 받는 데 그칠 것으로 보인다.



이미 협상과정에서부터 노조 탈퇴 움직임을 보여온 DX부문 임직원은 잠정합의안 찬반투표에서 반대표를 던질 가능성이 크다. 최근 일부 DX 조합원은 노조의 교섭 대표성과 절차적 정당성에 문제를 제기하며 교섭 중단을 요구하는 가처분신청을 제기하기도 했다.

주주단체도 반발하고 있다. 삼성전자 주주단체인 ‘대한민국 주주운동본부’는 이날 이재용 삼성전자 회장 자택 일대에서 집회를 열고 “세전 영업이익의 12%를 미리 계산해 성과급으로 연동·할당하는 노사 잠정 합의는 위법”이라면서 “주주총회 결의 절차를 거치지 않는 한 법률상 무효”라고 주장했다.

민주노총은 성명을 통해 “삼성이 거둔 성과는 대기업 정규직만의 전유물이 아니다”며 “이번 성과는 반드시 하청 노동자의 처우 개선과 지역사회 환원으로 이어져야 한다”고 했고, 한국노총도 “삼성전자의 성장과 생산은 수많은 협력업체와 노동자들이 함께 만든 결과”라고 목소리를 높였다.



청와대는 삼성전자 노사의 잠정합의안에 대해 “노사가 모두 노력하고, 고용노동부 장관을 비롯한 정부 측에서 적극적으로 협력한 결과”라고 평가하면서 “정부는 노사 협상이 합리적 방향으로 조정될 수 있도록 적극 지원할 생각”이라고 밝혔다.

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