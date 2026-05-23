[재미로 보는 오늘의 운세] 5월 23일 (토요일) 67년생, 움직이는 방향을 잘 택해야

96년생: 직선적인 표현은 자신에게 불리하다. 84년생: 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라. 72년생: 조금만 양보하면 모두에게 유익하다. 60년생: 득실을 따지기엔 다소 무리가 있다. 48년생: 고개를 숙이는 것은 매우 중요하다. 36년생: 굳어 있는 마음을 부드럽게 풀자.

97년생: 한 우물만 제대로 파자 그러면 성공한다. 85년생: 자기개발을 위한 고민을 해라. 73년생: 상대방에 따라서 대응방법을 찾자. 61년생: 자신의 능력을 발휘하는 일진이다. 49년생: 부족한 것은 도움을 청하자. 37년생: 일에 위기상황을 벗어나기가 쉽다.

98년생: 올라서지 말고 저자세가 필요하다. 86년생: 손익 계산만 하다가는 얻는 것이 없다. 74년생: 오후에는 금전의 즐거움이 있다. 62년생: 내면을 살찌우는 게 중요하다. 50년생: 비슷하게 보인다고 단정짓지 말자. 38년생: 루머에 일일이 대응하지 말자.

99년생: 해왔던 일을 변함없이 진행하자. 87년생: 예상 밖의 결과가 나오는 운이다. 75년생: 말없이 실천하는 자는 실익을 챙긴다. 63년생: 살며시 다가서야 성사된다. 51년생: 손해보는 마음으로 임하면 편안하다. 39년생: 순리를 택하는 것이 안정하다.

00년생: 현재 일 정리해야 어려운 일을 피해나갈 수 있다. 88년생: 통신이나 문서관계는 잘 마무리하라. 76년생: 연인과 함께 보내는 운이다. 64년생: 부부싸움이 예상되니 조심하라. 52년생: 일에 시기를 제대로 택해야 한다. 40년생: 일방적인 인간관계는 유지하기 힘든다. 28년생: 남의 것을 탐하지 마세요.

01년생: 소나기는 우선 자리를 피하고 보라. 89년생: 자신의 하는 일에 드러내기는 아직은 이르다. 77년생: 약속이 겹치지 않도록 주의하라. 65년생: 쉬어 가는 때는 다른 건 잊어버려라. 53년생: 서남방에서 좋은 소식이 온다. 41년생: 가장 중요한 것은 건강이다. 29년생: 협상에 상대방의 의중을 살피자.

02년생: 독선이나 아집은 실패한다. 90년생: 엇갈리는 만남 속에 한사람을 만난다. 78년생: 하면 된다는 마음으로 일하자. 66년생: 순식간에 주변여건이 변할 수 있다. 54년생: 짚고 넘어갈 일을 대충 넘기지 말라. 42년생: 급한 불을 빨리 끄는 것은 좋다. 30년생: 그간의 고생이 되던일이 헛되지 않다.

03년생: 변동하는 일 삼가고 해오던 대로 하라. 91년생: 개척하고 노력하는 정신이 필요한 시기다. 79년생: 마음에 없는 말은 잠깐의 유익이다. 67년생: 움직이는 방향을 잘 택하라. 55년생: 지인과 선배 上人으로 도움을 얻는 운이다. 43년생: 건강에 좋다고 남용하지 말라. 31년생: 너무 과욕이나 무리한 건강을 해친다.

04년생: 동료와 동업이나 협력하는 일 삼가라. 92년생: 직업에 기쁨 소식이 온다. 80년생: 지인의 금전으로 압력사가 있다. 68년생: 조언을 구하는 게 좋다. 56년생: 미래에 적응할 수 있도록 교육시켜라. 44년생: 모처럼 즐거운 시간을 가지겠다. 32년생: 부동산 문제로 고심하는 운이다.

05년생: 내손에 든 것도 지키기가 어렵다. 93년생: 서북방에서 소소한 재물을 얻는다. 81년생: 하루를 시작하면 기분이 좋은 날이다. 69년생: 직업적인 어려움은 다소 있다. 57년생: 마음에 있으면 행동으로 나타나라. 45년생: 태도가 좋은 사람은 귀인을 만난다. 33년생: 내적인 문제로 고민하는 일이 있다.

06년생: 창업은 아직은 시기가 이르다. 94년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다. 82년생: 친구들에게 연락해도 저마다 핑계다. 70년생: 금전관계에 독촉과 압박이 있다. 58년생: 금전적인 소비가 커지니 조심하라. 46년생: 중요한 약속을 잊어버리지 말라. 34년생: 고집이 황소라면 피곤하므로 자제하자.

95년생: 타성보다 활력 넘치는 사람을 만나라. 83년생: 모든 결정은 뒤로 미루는 것을 좋다. 71년생: 화를 내어 싸움을 하면 불리하다. 59년생: 선량한 사람은 실제로 착한 일을 한다. 47년생: 그동안 쌓인 오해를 풀자. 35년생: 금전관계라면 일단 피하자.

백운철학원

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