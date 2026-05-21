[포토] 파라다이스시티, 여름 시즌을 맞아 프리미엄 빙수 3종과 캐치! 티니핑 테마파크 운영

파라다이스시티가 여름 시즌을 맞아 프리미엄 빙수 3종과 캐치! 티니핑 포토타임, 마술 쇼 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 시즌 콘텐츠를 선보인다.

먼저 파라다이스시티 ‘라운지 파라다이스’는 ▲제주 애플망고 빙수 ▲말차 팥빙수 ▲토마토 빙수까지 총 3종을 오는 9월 6일까지 판매한다.

또한 실내 테마파크 ‘원더박스’ 는 ‘캐치! 티니핑’ 포토타임과 마술 공연 ‘팬텀 오브 원더(Phantom of Wonder)’를 각각 7월 31일, 6월 3일까지 운영한다. 특히 신규 마술 공연 ‘팬텀 오브 원더(Phantom of Wonder)’는 세계적인 공연 브랜드 ‘더 일루셔니스트(The Illusionists)’에 출연했던 김현준 마술사가 참여형 퍼포먼스와 파이어 퍼포먼스를 결합한 몰입형 마술쇼를 펼친다.

이 밖에도 원더박스는 인기 애니메이션 캐릭터 ‘캐치! 티니핑’을 테마로 곳곳을 포토스팟으로 꾸며 특별한 추억을 남길 수 있도록 했다.

사진=파라다이스시티

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