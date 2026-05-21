‘오마이걸’ 미미, “연애하면 결혼해야”...가치관 공개

그룹 ‘오마이걸’ 멤버 미미가 자신의 연애 경험과 결혼에 대한 생각을 솔직하게 털어놨다.

SBS 예능 ‘아니근데진짜!’에 출연한 그룹 ‘오마이걸’ 출신 미미. SBS Entertainment

지난 18일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에는 미미를 비롯해 츠키, 김지유가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 김지유가 플러팅 기술을 선보이면서 자신의 경험을 털어놨다. 함께 출연한 츠키를 중심으로 이야기가 진행됐을 때도 탁재훈은 그에게 연애 경험을 궁금해 하는 모습을 보였다.

탁재훈은 츠키에게 “만난다면 한국과 일본 중 어느 국적의 이성을 만나고 싶나”고 물었고, 그는 잠시 고민하더니 “스윗한 사람이 좋다”고 취향을 밝혔다.

미미도 연애 경험에 대한 질문을 받자 “모르겠다”고 답했다. 그는 이어 “처음이자 마지막 연애가 17살 때 50일 만난 게 끝이다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 그는 현재 30대 초반의 나이로 전해진다.

이어 연애에 대한 아쉬움이 없느냐는 질문에는 “만화책이나 애니메이션 같은 콘텐츠를 통해 대리로 채우고 있다”고 설명했다. 미미는 “대리로 채워주는 것들이 많아서 연애를 안 한다고 외로움을 느끼지 않는다”는 취지로 이야기하며 자신만의 취미 생활을 언급했다.

이에 탁재훈은 “연애할 시기에 추억이 많지 않겠다”라고 반응했고, 미미는 “없지만 가상의 세계는 많다”고 답하며 웃음을 자아냈다.

또한 그는 이상형에 대한 질문에도 “자고로 이제 연애하는 사람은 결혼까지 해야 한다고 생각한다”고 가치관을 전했다. 결혼을 전제로 연애를 해야 하는 이유에 대해 “누구보다 저랑 가깝고 저를 잘 아는 사람이니 여러 명을 둘 수 없다”고 말했다. 그의 발언은 단순한 호감만으로 만남을 이어가기보다는 진지한 관계를 중요하게 생각한다는 의미로 해석된다.

카이가 “연애하다가 안 맞으면 어떡하나”고 현실적인 문제를 물었지만, 그는 “그러니까 안 만난다”고 단호하게 답했다.

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