“달걀 조리시 손 씻어야” 식약처, 살모넬라 오염 주의 당부

(사진은 식중독 관련 AI가 생성한 이미지)

냉면 전문점에서 살모넬라 오염 의심 사례가 잇따르는 가운데 식품의약품안전처가 관련 업계에 달걀 조리 시 위생 관리 강화를 당부했다.

식약처는 21일 냉면 전문점, 관련 협회와 간담회를 열고 교차오염 예방 수칙 준수를 강조했다.

식약처는 날달걀을 만진 뒤 손을 씻지 않고 다른 음식을 조리하거나, 달걀물이 묻은 집게를 다른 용도로 사용할 경우 교차오염이 발생할 수 있다고 설명했다.

교차오염이란 식품 간 오염물질이 이동하는 현상으로, 달걀물을 상온에서 오랫동안 보관하거나 충분히 익히지 않은 육전을 제공해도 같은 위험이 생긴다.

살모넬라는 달걀, 육류, 가금류 등에서 주로 발생하는 식중독균으로 발열, 복통, 구토, 설사 등을 유발한다.

식약처는 “냉면은 조리 후 추가 가열 없이 제공되는 경우가 많아 살모넬라가 소량만 오염돼도 식중독으로 이어질 수 있다”며 손 씻기, 기구 분리 사용, 충분한 가열 조리 등을 당부했다.

냉면을 먹는 소비자도 안전에 각별히 신경 써야 한다. 냉면에 올리는 달걀이 충분히 익었는지 확인하고, 조리 위생이 의심스러울 경우 섭취를 삼가는 것이 바람직하다.

다음은 식중독 관련 자주 묻는 질문들(FAQ) 살모넬라 식중독 증상은 무엇인가요? 살모넬라 식중독은 발열, 복통, 구토, 설사 등을 유발합니다. 주로 달걀, 육류, 가금류 등을 충분히 익히지 않거나 교차오염된 음식을 섭취했을 때 발생합니다. 냉면을 먹고 식중독에 걸리는 이유는 무엇인가요? 냉면은 조리 후 추가 가열 없이 바로 제공되기 때문에, 살모넬라균이 소량만 오염되어도 식중독으로 이어질 수 있습니다. 식약처는 냉면의 이런 특성 때문에 위생 관리가 특히 중요하다고 강조했습니다. 달걀을 만진 후 왜 반드시 손을 씻어야 하나요? 날달걀 표면에는 살모넬라균이 존재할 수 있습니다. 손을 씻지 않고 다른 음식을 조리하면 교차오염이 발생해 다른 식품에도 균이 전파될 수 있습니다. 교차오염이란 무엇인가요? 교차오염은 오염된 식품·기구·손 등을 통해 오염물질이 다른 식품으로 이동하는 현상입니다. 달걀물이 묻은 집게로 다른 식재료를 다루거나, 달걀물을 상온에 오래 보관하는 경우가 대표적인 사례입니다. 식약처가 권장하는 살모넬라 예방 수칙은 무엇인가요? 식약처는 △날달걀 취급 후 즉시 손 씻기 △달걀용 기구와 다른 식재료용 기구 분리 사용 △달걀물 상온 보관 금지 △육전 등 충분히 가열 조리 후 제공을 권장합니다.

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