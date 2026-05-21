한국남동발전, 대한민국 컴플라이언스 어워즈 공기업 부문 ‘대상’

한국남동발전이 체계적인 내부통제와 디지털 기반의 준법경영 성과를 인정받아 대한민국 컴플라이언스 어워즈 대상을 차지했다.

한국남동발전은 한국컴플라이언스협회가 주관하는 2026 상반기 대한민국 컴플라이언스 어워즈에서 공기업 부문 대상을 수상했다고 21일 밝혔다.

올해 5회째를 맞은 이 시상식은 준법경영 및 컴플라이언스 문화 확산에 기여한 기관과 기업의 우수 사례를 조명하기 위해 마련됐다.

이번 수상의 핵심 배경은 실효성 있는 전사적 내부통제 시스템 구축이다.

남동발전은 실무 부서와 윤리, 감사 부서를 아우르는 협업 체계를 마련하고 내부통제위원회와 청렴윤리 혁신회의를 유기적으로 가동해 조직 전반의 윤리 실행력을 끌어올렸다.

아울러 자회사를 대상으로 윤리경영 표준모델을 전파하며 사내‧외를 아우르는 준법 문화 확산에 주력했다.

특히 공공기관의 전통적인 윤리 교육 방식에서 벗어나 디지털 기술을 접목한 혁신 노력이 심사 과정에서 높은 점수를 받았다.

남동발전은 올해 자체 인공지능 기반의 윤리규정 학습 챗봇을 도입하고 24시간 익명 신고 및 상담 시스템을 구축하는 등 스마트 준법경영 환경을 조성하고 있다.

이러한 준법경영 체계는 정부의 감사 평가에서도 입증됐다.

남동발전은 최근 감사원이 발표한 2026년 자체감사활동 심사평가에서 최고 등급인 A등급을 획득했다. 이는 국내 공기업 중 유일한 9년 연속 최고 등급 달성 기록이다.

백상원 남동발전 상임감사위원은 “이번 수상은 모든 임직원이 준법과 윤리를 기업 경영의 핵심 가치로 인식하고 실천해 온 결과”라며 “청렴윤리경영과 내부통제 체계를 한층 더 고도화해 투명하고 책임 있는 경영을 이어가겠다”고 말했다.

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