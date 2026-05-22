엠베스트, ‘2027 영재고 모의고사 2회차’ 25일까지 접수

메가스터디교육의 중등 교육 브랜드 엠베스트가 진행하는 ‘2027 영재고 모의고사’ 2회차 신청이 오는 25일 마감된다.

영재학교 원서접수가 본격화되면서 2차 전형인 2차 영재성 검사(지필평가) 대비에 학생들의 관심이 이어지고 있다. 특히 영재고 합격생 이용 비율을 내세운 ‘엠베스트 영재고 모의고사’가 지원예정자들 사이에서 대비 과정 중 하나로 소개되고 있다.

제한된 시간 내에 심화 문항을 해결해야 하는 2차 전형 특성상, 실전 환경을 고려한 객관적인 위치 파악이 중요하다는 설명이다. ‘엠베스트 영재고 모의고사’는 본인의 전국 단위 석차와 지원 학교별 합격 가능성을 확인할 수 있도록 구성됐다.

특히 엠베스트 ‘영재고 모의고사’는 지난해 기출문항과 최대 66%의 유사도를 기록했다는 것이 회사 측 설명이다. 영재고·과학고 졸업생 출신 전문 채점단의 첨삭과 대치동 현역 강사진의 해설 강의까지 연계되어, 남은 기간 취약점을 보완하고 실전 감각을 점검하는 데 활용할 수 있다.

본격적인 영재학교 입시 시즌을 앞두고 지난 4월 진행된 ‘2027 영재학교 FINAL 합격 전략 설명회’의 다시보기 서비스도 제공한다.

엠베스트 입시전략연구소의 입시 전문가들과 영재학교 수학·과학 대표 강사진이 참여한 이번 설명회는 1부 입시 전략, 2부 자기소개서 준비, 3·4부 수학·과학 기출 트렌드 분석까지 다루며, 온라인으로 확인할 수 있다.

다시보기 서비스와 함께 ‘영재학교 FINAL 입시 분석집’도 제공한다. 분석집에서는 2026학년도 입시 결과 분석 및 2027학년도 변화 내용, 자기소개서 작성법, 2단계 전형 기출 문제 경향 분석 등을 확인할 수 있다. 입시 분석집은 공식 홈페이지에서 다운받을 수 있다.

영재고 모의고사 2회차 신청 및 설명회 다시보기 관련 자세한 내용은 엠베스트 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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