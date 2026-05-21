‘죽은 자(이토)가 죄인이다’ 출간…일본인 간수가 본 인간 안중근

‘죽은 자(이토)가 죄인이다’ 책 표지

일본인 간수의 시선으로 안중근 의사를 새롭게 해석한 소설 ‘죽은 자(이토)가 죄인이다’가 출간됐다. 이 책을 쓴 류기성 작가는 편협한 아전인수(我田引水)식 역사관을 넘어서기 위해 감옥에서 안중근을 가장 가까이서 감시했던 일본인 간수 치바 도시치(千葉十七)를 소설에 등장시킨다.

적국의 죄수와 간수라는 관계 속에서 피어난 교감은 작품이 안중근이라는 인물을 바라보는 중요한 열쇠가 된다. 이 책은 민족주의적 시선에만 머물지 않고, 적조차 감화시켰던 안중근의 인격과 동양평화론의 의미를 입체적으로 조명한다.

적국 간수와의 유대는 안중근의 인간적 면모를 드러내는 주요 장치로 활용된다. 작품은 맹목적 민족주의를 넘어, 원수마저 감화시킨 인물의 내면과 동양평화론을 다각도로 풀어낸다.

류 작가는 안중근이 옥중에서 보여준 소소한 일상의 태도에 주목한다. 죽음을 앞둔 극한의 상황에서도 평정심을 잃지 않고 글을 쓰며 기도를 올렸던 안중근의 모습은 양생(養生)적 삶의 의미를 떠올리게 한다. 안중근에게 옥중 생활은 단순한 구속이 아니라 자신의 사상을 완성하고 타인을 감화시키는 마지막 여정으로 그려진다.

이토 히로부미라는 ‘죽은 자’가 저지른 침략과 그 책임을 안중근은 총탄으로 심판했지만, 그가 진정으로 꿈꿨던 것은 피의 복수가 아닌 상생의 길이었다. 일본인 간수조차 인연으로 품어 안았던 안중근의 태도는 오늘날 갈등과 증오가 이어지는 시대에 생각해볼 지점을 남긴다.

치바 도시치가 전역 후 고향으로 돌아가 평생 안중근의 사진과 글씨를 모시고 매일 아침 차를 올렸다는 사실은 안중근의 승리가 단지 하얼빈의 총성에 그치지 않았음을 말해준다. 그것은 한 인간이 남긴 정신적 울림을 보여주는 장면으로 읽힌다.

저자 류기성 작가

류 작가는 이 소설을 쓰게 된 이유에 대해 “모든 일에는 원인과 결과가 있다. 결과를 탓하기 전에 그 원인을 바로잡아야 하며, 패권적 제국주의를 추구한 일본의 나쁜 정치인들에 의해 만들어진 잘못된 사상이나 주의가 선량한 국민과 주변 국가들에게 엄청난 피해를 준다는 사실을 밝고 싶었다”고 전했다.

이어 “지구가 멸망하지 않는 한 전쟁은 영원히 피할 수 없는 것이겠지만 이 이야기를 통해 한국과 일본 두 나라의 사람들이 서로 화해하고 함께 공감하는 계기가 되었으면 하는 바람”이라고 덧붙였다.

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