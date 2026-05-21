배우 황정음, 논란 후 심경 고백…“속상하다”

배우 황정음이 회삿돈 횡령 혐의 논란 및 이혼 소송으로 도마에 오른 후 1년 만에 근황과 심경을 전했다.

황정음은 지난 19일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘오랜만에 인사드려요 1년 만에 전하는 그동안의 이야기’라는 제목의 영상을 게재했다.

‘오랜만에 인사드려요 1년 만에 전하는 그동안의 이야기’라는 제목의 영상 캡처. 황정음

영상에서 황정음은 밝은 모습들로 제작진들과 인사를 나눴다. 그는 “이런 촬영이 처음이라 어색하다”고 말하고 마이크를 착용했다.

능숙하게 차를 대접하는 황정음의 모습을 보고 제작진은 “주부가 됐다”고 말하자 그는 “그럴 사정이 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

그동안의 시간을 돌아보며 조심스럽게 입을 연 그는 “혼란스럽다”면서 “많은 분들이 알고 계신 일로 인해 정신없이 시간을 보냈다”고 말했다. 황정음은 약 43억 원 횡령 논란과 이혼 소송 관련 이슈를 겪었다.

황정음은 “수습하느라 정신없이 지냈다”며 “1년이 한 달처럼 지나갔다”고 말했다. 현재는 수습이 된 걸로 전해진다. 그는 “많은 분들이 도와주셔서 다행히 잘 해결 하고 저 때문에 피해 입으신 분들이 생기지 않도록 제 선에서는 최선을 다해서 책임 지려고 노력한 거 같다”고 전했다.

당시 촬영했던 광고에 대해서도 언급했다. 황정음은 광고 촬영 직후 사건이 알려졌다며 위약금은 모두 정산했다고 밝혔다. 다만 금전적 보상만으로 자신의 잘못이 사라지는 것은 아니라며 아쉽고 죄송한 마음을 남겼다.

또한 그는 프로그램 제작진과 광고 관계자들, 그리고 팬들에게도 거듭 사과했다. 황정음은 “수많은 스태프, 감독들, 그리고 오랜만에 모인 ‘하이킥’ 식구들과의 자리가 있었는데 속상한 마음을 어쩌겠나, 제 잘못”이라며 “뭘 원망해도 달라질 게 없고 피해를 최소화하려고 되게 많이 노력했지만 피해가 가서 속상하다”고 말했다.

사건을 수습하면서 경제 활동에 막연한 두려움을 느꼈다고 밝히면서도 가족과 아이들의 존재가 큰 힘이 됐다고 덧붙였다.

현 상황에 대해서는 “어떤 상황인지 모르겠다”며 지친 심경을 내비쳤다. 그는 “작은 것에 감사하다”며 “내가 아무 일도 안 해도 된다는 거에 감사하다”고 덧붙였다.

이번 사건을 겪으면서 “평범하고 평안했으면 좋겠다는 걸 깨달았다”고 전했다.

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