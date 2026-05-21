비, 아내 김태희와 교육관 정반대…“아이들 노는 모습 보면 너무 좋아”

가수 겸 배우 비가 두 딸에 대한 자신만의 교육관을 밝혔다. 특히 아내인 김태희와는 서로 다른 육아 스타일을 가지고 있다고 전해 눈길을 끌었다.
비는 20일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 게스트로 출연했다.
방송에서 비는 어린 시절 이야기부터 가족에 대한 생각까지 밝혔다. 그는 “요즘 내 행복의 기준은 아이들을 행복하게 해주는 것”이라며 “나는 아이들에게 공부하지 말라고 하는 편이고, 아내는 계획적으로 공부를 시키는 스타일”이라고 말했다.
이에 유재석이 “왜 공부를 만류하냐”고 묻자, 비는 자신의 어린 시절 경험을 떠올렸다. 그는 “아이들이 노는 모습을 보는 게 너무 좋다. 어렸을 때는 누가 내 옆에 있어줬던 기억이 별로 없다”며 “혼자 돈을 모아서 놀이공원에 가곤 했다. 그래서 나는 내 아이들에게는 그렇게 하지 않으려고 노력한다”고 털어놨다.
또한 그는 놀이공원에 대한 특별한 감정도 전했다. 비는 “내가 놀이공원을 좋아했던 이유는 현실에서 벗어나고 싶어서였던 것 같다”며 “최근에도 딸들과 놀이공원에 다녀왔는데, 아이들이 먹고 싶다는 걸 다 사줄 수 있을 때 어린 시절 맺혀 있던 한이 풀리는 기분이었다”고 말했다.
이어 “아이들이 너무 치열하게 살지는 않았으면 좋겠다”며 “성공하려면 남들보다 훨씬 많은 노력을 해야 하고, 그 과정에서 스트레스를 크게 받을 수도 있다. 또 성공을 해도 작은 일에 쉽게 무너질 수 있다”고 자신의 철학을 이야기했다.
그러면서 “남들이 좋아해주지 않아도 스스로를 사랑할 수 있는 사람이 됐으면 좋겠다”며 “아이들이 언제든 기댈 수 있는 큰 나무 같은 아빠가 되고 싶다”고 덧붙였다.
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