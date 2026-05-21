李대통령, 직속 자문기구들과 간담회…"허심탄회하게 의견 달라"

이재명 대통령은 21일 직속 자문기구의 수장들을 만나 "위원회가 가진 본질적 기능, 의견을 모으고 정책 대안을 만들고 국정 상황을 체크하는 활동을 원활하고 활발하게 해 달라"고 당부했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 가진 '대통령 자문회의·위원회 간담회'에서 "지난 1년간 흐트러지거나 비정상화된 국내 시스템을 정상화하는 데 주력했다면 이제 새로운 비전으로 국민의 삶을 실질적으로 개선하는 성과를 낼 때"라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 대통령 자문회의·위원회 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "공식 행정 시스템을 통해 (조언을) 할 수도 있고, 대화방을 다 만들어 개별 연락이 가능하니 그 통로를 통해 의견을 주시면 좋겠다"며 "의견을 허심탄회하게 내 달라"고 강조했다.



또 "예전에는 국정을 하는 사람이 세상이 어떻게 돌아가는지 보려고 동네를 돌아다녔다고 하는데, 요즘은 그럴 필요가 없다"며 "각종 커뮤니티, SNS 등만 쭉 들어가 봐도 어떻게 돌아가는지, 흉보고 욕하는 것도 다 알 수 있다. 매우 도움이 많이 된다"고 언급했다.



이어 "그래서 앞으로도 이렇게 전체 회의를 가끔 해 볼 생각"이라며 "개별적인 위원회와 시간을 여러 차례 갖는 것은 쉽지 않을 것 같으니 이해를 부탁한다"고 덧붙였다.



이 대통령은 그러면서 "비판하고 조언하는 것은 정말 자유롭게 하되, 국가기구의 일부로서 '조직의 원리'가 작동한다는 점은 숙지해줄 것이라 믿는다"고 언급했다.



아울러 이 대통령은 "(자문기구의) 위원 처우가 형편없다고 생각한다"며 "전문적 역량을 가지고 귀한 시간을 아껴 쓰시는 분들인데 실질적인 보상이 턱없다"고 지적했다.



그러면서 "가난한 조직도 아니고, 유능한 인재들에게 사적인 희생을 요구할 정도도 아니기 때문에 보상이 될 수 있도록 준비하고 있다"며 "(강훈식) 비서실장이 잘 챙겨달라"고 주문했다.

<연합>

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