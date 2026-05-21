“울산 원유 북한 유입”...블로그에 가짜뉴스 올린 50대 검거

생성형 인공지능(AI)으로 울산에 보관 중이던 원유가 북한으로 유입됐다는 허위 정보를 유포한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

울산경찰청은 네이버 블로그에 ‘원유 90만 배럴 북한 유입설’ 관련 허위 정보를 올린 A씨(55)를 전기통신기본법 위반 등의 혐의로 입건해 조사하고 있다고 21일 밝혔다.

사진=뉴시스

경찰에 따르면 A씨는 지난 3월26일 자신의 네이버 블로그에 “울산에 있던 원유 90만 배럴을 중국 다롄(大連)으로 해상 운송한 뒤, 다롄과 북한을 잇는 송유관을 통해 북한으로 흘러 들어갔다”는 내용의 글을 올린 혐의를 받고 있다. A씨는 게시글의 신뢰를 높이기 위해 “이를 국가정보원 공작관이 폭로했다”는 거짓 내용도 포함했다.

당시 A씨가 게시한 글에는 ‘사라진 원유, 북한으로 흘러갔다’는 제목의 글과 함께 조작된 이미지, A씨 명의의 후원 계좌번호, 광고 등이 포함돼 있었다. 경찰은 해당 블로그에 다수의 광고가 게재된 점 등을 토대로 영리 목적의 허위 정보 유포 가능성을 의심하고 수사를 벌여 게시자를 특정했다.

경찰 조사 결과 A씨는 블로그 방문자 수를 늘려 광고 수입을 극대화할 목적으로 이 같은 범행을 저지른 것으로 확인됐다. A씨는 경찰에서 “생성형 AI를 이용해 사실 확인을 거치지 않은 채 자극적인 글을 작성했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

울산경찰청 관계자는 “국가 안보 및 위기 상황과 관련된 허위 정보를 생성하고 유포하는 행위는 사회적 혼란과 불안을 가중시키는 심각한 범죄”라며 “온라인 모니터링을 지속해서 강화하고, 가짜뉴스 유포 사례에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다”고 밝혔다.

한편 경찰청 국가수사본부는 이번 사건 외에도 최근 중동 전쟁 등 국제적 이슈를 악용해 가짜뉴스를 유포한 38개 온라인 계정을 적발해 각 시도 사이버수사대를 통해 수사를 확대하고 있다. 앞서 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 등 중동전쟁 관련 가짜 뉴스를 유포한 10명도 전기통신기본법 위반 등의 혐의로 입건됐다. 산업통상자원부는 ‘울산 비축유 북한 유입설’에 대해 “전혀 사실이 아니며, 해당 원유는 베트남이 구매했다”고 알린 바 있다.

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