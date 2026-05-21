'내향인' 스무살 원희의 버킷리스트? 전국 대학 축제 현장 습격

6월 6일 첫 공개를 앞둔 쿠팡플레이 예능 ‘원희는 스무살”이 첫 번째 버킷 리스트와 ‘인생 언니’의 모습을 포착한 1화 스틸을 공개했다. 이와 함께 찬란한 5월의 대학 축제 현장을 직접 찾아가는 ‘캠퍼스 어택’ 캠페인 소식까지 전하며 기대감을 더하고 있다.

이제 막 스무살에 접어든 아일릿 원희가 버킷리스트를 이뤄가며 전국 대학 축제 현장을 직접 찾아 열기를 더했다. 쿠팡플레이 제공

거침없는 대세 행보 중인 그룹 아일릿(ILLIT) 원희의 단독 예능으로 기대를 모으고 있는 ‘원희는 스무살’은 첫 화를 시작으로, 아르바이트 도전부터 복싱, 당일치기 여행 등 설레는 로망들을 하나씩 실현하며 성장해가는 원희의 반짝이는 기록들을 선보인다.

공개된 첫 스틸은 원희의 첫 번째 버킷리스트인 ‘밖에서 술 마시기’를 함께 하는 ‘인생 언니’ 이은지와의 모습이 담겨 있어 기대를 높였다.

공손하게 술을 따르는 원희. 쿠팡플레이 제공

인생에 단 한 번뿐인 특별한 시간을 함께할 언니 이은지에게 두 손으로 공손하게 잔을 채워주는 원희의 다소 긴장한 듯한 모습은 첫 화부터 눈을 뗄 수 없는 재미와 웃음을 예고했다.

한편, ‘원희는 스무살’은 5월 한 달 동안 전국 대학 축제를 직접 찾아 20대 대학생들과 함께하는 ‘캠퍼스 어택’ 캠페인을 전개한다. 용인대와 숭실대 대학 캠퍼스에 센스 넘치는 현수막을 걸어 눈길을 사로잡은 데 이어, 고려대·중앙대·세종대에서는 ‘원희는 스무살’ 부스를 운영해 축제 열기를 더했다.

본격적인 스쿨어택에 나선 원희. 쿠팡플레이 제공

지난 19일 성황리에 마친 고려대 부스 현장에는 스무 살 새내기를 비롯한 20대 대학생들이 몰리며 뜨거운 관심을 입증했다. 부스 방문객들은 아일릿(ILLIT) 노래에 맞춰 펌프 게임을 즐기는가 하면, 자신이 꿈꿨던 스무 살의 로망을 공유하는 메시지 보드와 포토존 등 다채로운 이벤트에 참여해 '원희는 스무살'에 대한 기대감을 적극 드러냈다.

'내향인' 원희의 스무살 정복기. 쿠팡플레이 제공

스무 살 버킷리스트를 채워가며 성년의 문턱을 넘어서는 원희의 빛나는 기록은 이제 막 스무살이 된 이들과 한때 스무살이었던 이들 모두를 설레는 순간으로 데려다줄 예정이다.

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