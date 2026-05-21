13일 승부 시작…대구시장 선거 '박빙 표심' 어디로

6·3지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 대구시장 여야 후보들이 13일간 사활을 건 표심 잡기 열전에 돌입했다.



대구시장 선거는 더불어민주당 김부겸 후보와 국민의힘 추경호 후보가 각종 언론사 여론조사에서 초접전 양상을 보이며 박빙의 대결을 이어가고 있다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 추경호 대구시장 후보가 21일 대구 범어네거리와 반월당사거리에서 출근길 인사를 하고 있다. 연합뉴스

또 개혁신당 이수찬 후보가 가세해 3파전의 구도를 이루며 두 사람을 견제하고 있다.



지역 정치권과 각 후보 캠프에 따르면 민주당 김 후보는 이날 오전 수성구 범어네거리에서 아침 인사를 하며 출정식을 하는 것으로 공식 선거운동을 시작했다.



그는 출정식에 앞서 전날 자신의 페이스북에 글을 올려 "대구에서 다섯 번째, 제 인생에서는 열 번째 출마다. 마지막 출마가 될 것"이라며 "제가 가진 모든 걸 쏟아붓고 있다. 땀과 눈물, 열정과 헌신, 제 인생 전부를 쏟고 있다"고 밝혔다.



김 후보는 "대구 덕분에 제 인격을 형성했고 대구 덕분에 제 정치가 성장했다. 대구가 베풀어 준 은공을 이제 대구에 갚겠다"며 "남은 13일 동안 제 온몸을 갈아 넣어 반드시 승리하겠다"고 각오를 보였다.



그는 출정식을 마친 뒤 달성군 화원시장을 찾아 본격적인 유세에 들어간다.



이후 수성구 신매시장에서 집중 유세를 펼친 뒤 경북대 북문 앞 유세, 방송 연설 일정을 이어간다.



국민의힘 추 후보는 이날 새벽 대구농수산물도매시장을 찾아 농산물 경매시스템을 점검하고 시장 상인 등의 애로사항을 청취하는 것으로 공식 선거운동에 들어간 뒤 중구 반월당사거리에서 아침 인사를 했다.



그는 공식 선거운동을 앞두고 낸 메시지에서 "오늘 대구경제 살리기 총력전의 첫발을 내디딘다"며 "이 떨리는 시작의 순간, 시민 여러분과 손을 맞잡고 함께 나아가고 싶다"고 밝혔다.



이어 "경제부총리까지 지낸 추경호가 '대구경제 꼭 살려달라'는 그 준엄한 명령, 반드시 결과로 답하겠다"며 "정신 단디('단단히'라는 뜻의 경상도 사투리) 차린 추경호가 대구의 자존심을 지키는 구원투수가 되겠다"고 각오를 다졌다.



추 후보는 자신의 선거사무소에서 삼성라이온즈 출신 야구인들 지지 선언을 받은 뒤 정보통신산업(ICT) 기업들이 밀집한 수성알파시티 지식산업센터에서 ICT협회 회원들과 정책간담회를 하고 청년 ICT 종사자들과도 만난다.



또 경북대에서 열리는 대구사회복지관 전진대회에 참석한 뒤 현대백화점 대구점 앞에서 열리는 국민의힘 지방선거 출정식에 참석하는 일정 등을 이어간다.

개혁신당 이수찬 대구시장 후보가 21일 대구 달서구 국민연금네거리에서 출근길 인사를 하고 있다. 연합뉴스

개혁신당 이 후보는 이날 달서구 국민연금네거리에서 아침 인사를 하는 것으로 본격적인 선거운동에 나섰다.



이 후보는 "대구, 이번에 한 번 바꿔야 한다"며 "꼭 좀 찍어 달라"고 지지를 호소했다.



이후 그는 유세차를 이용해 남구 지역 곳곳을 다니며 유세를 펼쳤다.



오후에는 전국공무원노조 정책질의서 전달식에 참석한 후 중구 지역을 중심으로 유세를 이어간 뒤 범어네거리에서 저녁 인사를 할 예정이다.

<연합>

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