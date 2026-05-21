서인영 "가인과 음악 작업 하고파" 과거 불화 재조명

가수 서인영이 가수 가인과 음악 작업을 해보고 싶다고 했다.

얼루어 코리아(Allure Korea)는 20일 공식 유튜브 채널에서 화보 촬영을 하는 서인영의 모습을 공개했다. 이날 서인영은 "제대로 된 화보는 10년 만에 찍는다"고 말했다.

PD가 "콜라보 해보고 싶은 아티스트는 누구냐"고 묻자 그는 "음악 작업으로는 가인 씨 생각했다"고 했다.

이어 서인영은 "쪼꼬미들끼리 뭔가 무대를 꾸며보면 좋을 것 같다. 쪼꼬미지만 저희가 또 알차다"고 말했다.

서인영은 최근 개인 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서 과거 '라디오스타'에서 벌어진 가인과 기싸움에 대해 다시 사과했다.

당시 가인은 서인영이 3살 연상인 가수 나르샤에게 초면에 "얘 너 너무 귀엽다"고 말한 것에 대해 "열 받았다"고 했다. 그러자 서인영은 "열까지 받았냐, 네가" 라고 했다.

이후 서인영은 '개과천선 서인영'에서 당시 갈등에 대해 "가인이랑도 풀었지만 나도 미안하다는 소리를 못 했다"고 말했다.

그는 최근 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연하며 방송 복귀를 알렸다.

<뉴시스>

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