빽가, 신지 결혼식서 부케 받았다… "6개월 안에 결혼 원해"

신지의 결혼식에서 부케를 받은 빽가가 결혼 계획에 대해 이야기했다. 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비' 영상 캡처

그룹 코요태 멤버 신지의 결혼식에서 부케를 받은 빽가가 결혼 계획에 대해 이야기했다.

지난 20일 유튜브 채널 ‘VIVO TV - 비보티비’에는 ‘※또 속았음 주의※ 알고 보면 김숙 피해자 모임?! 이천희&빽가의 예측불가 인생극장 OPEN’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 tvN 예능 예측불가[家]에 함께 출연한 이천희와 빽가가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다. 이날 대화 주제 중 신지의 결혼식에 대한 이야기도 빠지지 않았다.

김숙은 “신지 부케를 빽가가 받지 않았냐. 요즘 근황이 뭐가 있다는 건데”라며 의미심장한 질문을 건넸고, 송은이는 “부케를 함부로 주지 않는다”며 김숙과 함께 빽가의 답변을 기다렸다.

빽가가 부케를 받게 된 비화. 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비' 영상 캡처

빽가는 “종민이 형이랑 ‘이번에 뭔가 특별한 걸 해보자’고 이야기했는데 부케를 누가 받을지 고민하는 거다”라며 “종민이 형이 ‘빽가 네가 받아봐’ 그러는 거다. 재밌을 것 같아서 제가 받게 됐다”고 이야기했다.

김숙은 “누가 있어서 받은 게 아니냐”고 물었고 빽가는 이에 “모르겠는데요?”라고 답해 술렁이는 분위기 속 모두가 놀랐다.

결혼에 대한 의사가 있는 뺵가. 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비' 영상 캡처

이천희는 “그런데 (결혼식) 그거 6개월 안에 해야 하는 거 아니냐”고 물으며, “부케를 받으면 6개월 안에 결혼해야 한다는 속설이 있다”고 말했다.

이에 김숙은 “진짜 상대가 있다면 6개월 안에 하고 싶은 마음은 있는 거냐”고 물었다. 그러자 빽가는 “그렇다. 왜냐면 다 갔는데 나 혼자 뭐 하냐”라고 답해 빽가의 결혼 가능성에 대해 짐작할 수 있게 했다.

이어 김숙은 “우리랑 놀면 되잖아”라고 말했고, 빽가는 “그럼 안 가도 된다”고 말하는 등 빽가의 매력이 드러나는 순간이 보이기도 했다.

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