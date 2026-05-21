경기도·경과원, 식료품 업계 ‘납품대금 연동제’ 안착 돕는다

원자재·노무비 분석부터 계약 자문까지 전 과정 ‘원스톱 지원’
우수기업 15곳에 금리 우대 등 17종 혜택…판로지원금도 제공
국제 정세 불안과 원자재 가격 급등으로 중소 제조업계의 원가 부담이 가중되는 가운데, 경기도가 도내 식료품 제조기업을 대상으로 상생 협력 모델 구축에 나선다.
경기도와 경기도경제과학진흥원은 다음 달 26일까지 ‘경기도형 납품대금 연동제 컨설팅 지원사업’에 참여할 도내 식료품 제조기업 10곳을 모집한다고 21일 밝혔다.
‘납품대금 연동제’는 위·수탁기업이 납품 계약을 맺을 때 원자재나 노무비 등 주요 원가 변동분을 납품단가에 반영할 수 있도록 사전에 기준과 방식을 약정하는 제도다. 이번 사업은 국제 곡물가와 원유 등 대외 환경에 따른 원재료 가격 변동 영향을 직접적으로 받는 식료품 제조업종에 특화해 맞춤형으로 지원된다.
선정된 기업은 제도 이해부터 실제 계약 적용까지 전 과정을 원스톱으로 지원받는다. 주요 지원 내용은 주요 원재료 비중 분석 및 확인, 기업별 맞춤형 연동 약정 컨설팅, 계약 체결 및 운영 자문, 권역별 설명회와 실무 교육 등이다.
제도 확산을 위한 파격적인 인센티브도 마련됐다. 도는 연동제 우수 운영기업 15곳을 선정해 도지사 표창과 함께 금리 우대, 세무조사 유예, 중소기업 지원사업 가점 등 17종의 혜택을 제공할 계획이다. 특히 상생 문화 조성에 앞장선 우수 위탁기업 5곳에는 총 2000만원 규모(기업당 최대 1000만원)의 판로지원금을 추가로 지급한다.
서봉자 경기도 공정경제과장은 “식료품 제조업계는 원재료 가격 변동에 매우 민감해 중소기업의 부담이 특히 큰 분야”라며 “이번 사업이 중소 납품기업들의 원가 부담 완화는 물론, 공정하고 지속 가능한 납품거래 문화가 시장에 안착하는 데 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.
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