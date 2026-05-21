한국 여자복싱 임애지, 세르비아 국제대회서 금메달

복싱 국가대표 임애지(화순군청)가 제63회 베오그라드 위너 토너먼트에서 금메달을 목에 걸며 2026 아이치·나고야 아시안게임 전망을 밝혔다.

2024 파리 올림픽 동메달리스트인 임애지는 20일(현지시간) 세르비아 베오그라드에서열린 대회 여자 54㎏급 결승에서 닐라이 야렌 참(튀르키예)에 4-1 판정승을 거두고 시상대 정상에 섰다. 유럽에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 복싱 대회 중 하나인 이번 대회는 올해 하반기 예정된 아시안게임과 유럽선수권대회를 앞두고 25개국 엘리트 선수들이 출전했다.

임애지(오른쪽). 대한복싱연맹 제공

한국 여자대표팀은 이번 대회를 위해 지난달 30일 조기 출국해 현지 사전 캠프를 소화하며 다양한 스타일의 각국 대표 선수들과 스파링을 진행하며 경기력을 끌어 올렸다. 이런 노력은 임애지와 여자 80㎏ 이하급 성수연(원주시청)이 금메달을 따는 성과로 이어졌다.

최찬웅 대한복싱협회 회장은 “눈부신 성과를 달성해 낸 두 선수에게 축하와 격려의 박수를 보낸다”면서 “참가한 선수들에게 이번 대회가 아시안게임 이전에 좋은 자극제가 되었을 것이라 생각하며, 다가오는 6월 대회에서도 좋은 활약을 기대한다”고 격려했다. 대표팀은 다음 달 중국 구이양에서 열리는 월드 복싱컵 스테이지 2에 참가해 본격적인 아시안게임 준비에 돌입한다.

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