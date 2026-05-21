크리스티나 "한국 방송서 고부 갈등 원해…너무 심해 출연 못 해"

이탈리아 출신 방송인 크리스티나가 과거 방송 촬영 과정에서 시어머니와의 갈등을 요구받은 적이 있다고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '파도파도 스튜디오'에는 '외국인들이 한국에 와서 방송하면서 놀랐던 이유ㅣ비정상수다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

리스티나. 유튜브 채널 '파도파도 스튜디오' 캡처

영상에는 크리스티나, 줄리안, 로빈, 프셰므 등 한국에서 활동해 온 외국인 방송인들이 출연해 방송 촬영 당시 겪은 일화를 전했다.

줄리안은 "난 한국에서 거짓말 많이 했다. 반성해야 할 시간이 필요하다"며 "방송에서 원래 내 모습이 아닌 것을 보여줘야 했다"고 털어놨다.

그는 "가족과 방송을 촬영하면 PD들이 항상 사건을 만들려고 한다"고 말했다.

이에 크리스티나는 "'항상 시어머니랑 갈등이 있어야 방송이 재밌게 나온다'는 게 진짜 많았다"고 공감했다.

그는 "어느 정도는 맞춰줄 수 있는데 어떤 프로그램은 너무 심하게 갈등을 원해서 우리가 아예 못 나갔다"고 밝혔다.

이어 "가벼운 갈등까지는 인정하고 할 수 있는데, '같이 살기 어렵다' '우리 생각하는 게 너무 다르다'는 식으로까지 깊게 가면 아닌 것 같다"고 말했다.

크리스티나는 "시어머니랑 20년째 살고 있는데 그런 갈등이 있으면 같이 못 산다. 난 성격도 너무 밝다"고 덧붙였다.

폴란드 출신 방송인 프셰므도 "저도 똑같다"며 "너무 심각한 것을 시키려고 해서 장모님까지 '이건 하지 말자'고 한 적이 있다"고 했다.

크리스티나는 2006년 KBS 2TV 예능물 '미녀들의 수다'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 특유의 하이톤 목소리와 유창한 한국어로 사랑받았다.

<뉴시스>

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