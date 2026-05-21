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김준수, 다이소 첫 방문에 “이게 남아?…내가 사는 건 대체 뭐냐”

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오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com

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가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 처음 ‘다이소’를 방문해 예상 밖의 가격대에 놀라움을 드러냈다.

 

지난 20일 김준수의 유튜브 채널에는 ‘김준수(XIA)의 GRAVITY Log I 중력을 찾아서’라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 영상에서 김준수는 “여러분들이 다들 ‘다이소’ 가보라고 해서 왔다”, “새로운 앨범 홍보차”라고 방문 이유를 설명했다.

‘김준수(XIA)의 GRAVITY Log I 중력을 찾아서’라는 제목의 영상 캡처. 김준수 XIA
‘김준수(XIA)의 GRAVITY Log I 중력을 찾아서’라는 제목의 영상 캡처. 김준수 XIA

이날 김준수는 “‘다이소’를 일본에서 예전에 한두 번 가보고 한국에서는 가본 적이 없는 거 같다”고 말하면서도 국내 다이소 방문 기억에 가물가물한 모습을 보였다.

 

이어 본격적으로 상품을 살펴보던 그는 놀라움을 표현했다. 그는 “원래 ‘다이소’가 옷을 팔았나?”고 신기하다는 반응을 보이면서도, 다양한 제품군이 배치 돼 있지 “진짜 ‘다이소’가 다 있네요?”라고 감탄했다.

 

김준수는 조명과 인테리어 용품을 좋아한다고 밝히며 이를 빤히 살펴봤다. 그는 “어릴 때부터 좋아했다”고 이유를 전했다. 또 편안한 분위기를 조성하는 붉은 조명을 선호한다고.

 

가격표를 보기 전까지 “팬분들이 왜 오라고 한 거지?”라고 의문을 표한 그는 금액을 확인한 뒤 당황스럽다는 반응을 보였다.

 

김준수는 “오천원, 삼천원에 이게 남아?”라며 “다 천 원대구나”, “내가 사는 건 대체 뭐냐”고 말했다. 특히 대부분의 제품이 저렴한 가격에 판매되는 점에 크게 놀라는 반응을 보였다.

 

또 그는 제작진에게 가장 비싼 제품 가격대를 묻기도 했다. 김준수가 “만 원이 넘는 물건이 있냐”고 물었고, 없다고 하자 그는 “내가 기업을 걱정하는 건가”라며 “말도 안 되게?”라고 혼란스럽다는 반응이다.

 

쇼핑을 이어가던 김준수는 여러 생활용품을 장바구니에 담으며 “여기에 와보니까 물가가 아직 그렇게 비싼 게 아닌가 보다”고 생각하기도 했다.

 

이후 그는 가득 찬 장바구니를 들고 셀프 계산대 이용에도 직접 도전했다. 계산을 마친 뒤에는 총액을 확인하고 다시 한번 놀라워했다. 김준수는 “이렇게 많이 샀는데도 겨우 10만 원을 넘겼다”며 마지막까지 감탄을 이어갔다.


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